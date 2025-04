Geschreven door Jarno van de Bor

3 april 2025 17:06

Expositie in Terschuur toont 100 jaar fietsgeschiedenis



Foto: Oude Ambachten & Speelgoed Museum



TERSCHUUR – In het Oude Ambachten & Speelgoed Museum in Terschuur is sinds 1 april een nieuwe expositie te zien over de rol van de fiets in Nederland. De tentoonstelling ‘100 jaar Fietsend Nederland’ laat zien hoe mensen begin 1900 hun beroep uitoefenden met behulp van de fiets.

Bezoekers kunnen kennismaken met oude ambachten en beroepen zoals de petroleumboer, bakker en dorpsomroeper, die allemaal gebruikmaakten van een transportfiets, bakkerskar of bakfiets. Ook minder bekende beroepen worden uitgelicht, zoals de ‘porder’, die mensen wakker maakte voor hun werk, en de ketellapper, die versleten kookgerei repareerde. Officiële opening door wethouder en veldwachter De officiële opening van de expositie vond plaats op donderdag 3 april. Wethouder van Cultuur Mijntje Pluimers van de gemeente Barneveld en Maarten Struijs, bekend als de ‘Barneveldse Veldwachter van de Oud Veluwse Markt’, verrichten de opening. De tentoonstelling is echter al vanaf deze week toegankelijk voor bezoekers. Naast de verschillende beroepen laat de expositie ook de ontwikkeling van de fiets zien. Van de eerste loopfietsen uit hout tot de ‘hoge bi’ met een groot voorwiel en uiteindelijk de veiligheidsfiets met kettingaandrijving, die voor een brede groep mensen toegankelijk werd. Museumbezoek en activiteiten Het Oude Ambachten & Speelgoed Museum biedt naast deze expositie demonstraties van oude ambachten, speurtochten en een uitgebreide speelgoedafdeling. Meer informatie is te vinden op de website van het museum.