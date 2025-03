Geschreven door Jan Sommerdijk | Omroep Gelderland

10 maart 2025 14:42

Fem (10) en Kyan (11) zijn gek op BMX: 'Snelheid, techniek en gezelligheid langs de baan'





NIJKERK - Fem en Kyan Mulhuyzen uit Nijkerk zijn supertalenten in het BMX. Ze willen komende zomer naar het EK in Letland, maar daar is geld voor nodig. En daarvoor hebben ze acties bedacht.

Fem is pas tien jaar en heeft al twee Europese titels gepakt. "En ik was ook nog derde van de wereld en drie keer Nederlands kampioen. Het is gewoon heel hard trainen. Het volgende EK is in Letland op 3 juli. Daarvoor voer ik actie. Ik verkoop armbandjes en sleutelhangers via Instagram en zo zamel ik geld in. In augustus is ook nog het WK in Denemarken."

Snelheid, techniek en de gezelligheid

Fem kan heel goed uitleggen wat er zo leuk is aan BMX. "Snelheid, techniek en de gezelligheid langs de baan. Ik ben al in heel veel landen geweest. Ik wil ooit Olympisch kampioen worden. Laura Smulders is mijn voorbeeld."

Haar elfjarige broer Kyan doet ook mee in de internationale top. "Ik ben al tweede, derde, vierde en vijfde geworden op het NK. En ik heb de finale gehaald van de Europese rondes. Ik wil ook naar het EK en het WK. Daarvoor zamel ik lege statiegeldflessen in. We hebben bakken neergezet op verschillende plekken. Wij halen de flessen dan op en leveren ze in."

Behendigheid

Ze hebben ook nog een broertje van vier, Dayn. En die is ook al heel behendig op de BMX-fiets. "Ja, dat heeft hij van ons", zegt Fem. "Ik begon toen ik zes was met BMX." Kyan was er al eerder bij. "Een maand voordat ik vijf werd. Het is echt mooi om te doen. We hebben veel plezier. We komen op mooie banen."