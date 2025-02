Geschreven door Erik van Dam | Omroep Gelderland

13 februari 2025 12:56

FIOD en politie vallen woning en loods binnen





KOOTWIJKERBROEK - De politie, de FIOD, de douane en de Belastingdienst hebben woensdagavond gezamenlijk een inval gedaan in een woning aan de Garderbroekerweg in Kootwijkerbroek. Bij die actie moesten zeker tien mensen de woning uitkomen en buiten tegen de muur plaatsnemen. Zij werden gefouilleerd en onderzocht.

Een 112-verslaggever die op de actie afging, zegt dat alle mensen die uit de woning kwamen, meewerkten aan het onderzoek. Niemand van hen is aangehouden. Een woordvoerder van de FIOD laat weten dat de aanwezige personen niets van doen hadden met de doorzoeking, die zich vooral richtte op een loods op het terrein.

Kettingzagen en cirkelzagen

Een speciaal ondersteuningsteam van de politie gebruikte kettingzagen en cirkelzagen om zich een weg naar binnen te verschaffen. Waarnaar de agenten op zoek waren en of zij binnen daadwerkelijk iets hebben gevonden, is niet duidelijk. Omdat het om een strafrechtelijk onderzoek van de FIOD gaat dat nog niet is afgerond, kan de woordvoerder er verder geen mededelingen over doen.