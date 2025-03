Geschreven door Lara van de Vliert

31 maart 2025 11:22

Flevo Dames 1 speelt gelijk tegen De Meeuwen



Foto: Flevo



NIJKERK - De Flevo dames begonnen de wedstrijd, zoals de afgelopen weken. De dames hielpen in de verdediging als de bal over je heen was. In de aanval lekker veel bewegen en zwemmen.

De eerste periode verliep nogal moeizaam voor beide partijen. Aanvallen opbouwen lukte wel, maar het afronden helaas nog niet. Er werden wel mooie kansen gecreëerd. De keep kunsten van Nora Doornhof hebben Flevo veel gebracht deze wedstrijd. Aan het einde van de eerste periode lukte het Van Keulen om een mooi lobje van een verre afstand in het doel te gooien. Eindstand eerste periode 1-0 voor de Flevo dames. Tweede periode De tweede periode lukte het de dames van de Meeuwen Diemen om vier keer het doel te passeren. Dit kwam door een aantal slordigheden van de Flevo dames. Gelukkig wist Molan het doel wel te bereiken. Dit lukte tijdens een goede man meer. De bal vloog recht in de kruising. Eindstand tweede periode 2-4 voor De Meeuwen Diemen Da1.

Foto: Flevo

De Flevo dames hadden afgesproken om even weer te doen wat ze aan het begin van de wedstrijd hadden afgesproken. Met als goed begin. Van Tiggelen die bij het opzwemmen de bal veroverde en 1-0 door kon zwemmen. De Flevo dames kregen een man meer en deze werd benut door onze speelster van de 016. Van Tiggelen is vandaag met haar eigen team kampioen geworden. Hier lukte het haar ook nog om haar doelpuntje mee te pikken, zoals wel vaker lukt. Derde periode Hierna lukt het Molan weer om in een man meer haar doelpunt te maken. Een mooie aanval werd opgezet door de Flevo dames waarin Zwart vanaf de tweede lijn een mooi doelpuntje maakte in de kruising. De Flevo dames werkten hard deze periode en dat beloonde met nog een mooi doelpunt van Bokkers. De Flevo dames kregen een man meer en Bokkers lag vrij voor het doel en scoorde. Eindstand derde periode 6-6. In de vierde periode waren de Flevo dames gebrand om de drie punten te houden in ons eigen badje. De Flevo dames begonnen deze periode weer met een goede aanval. Aantal keer de bal laten gaan in de tweede lijn. Van de Vliert wist de bal van een mooie afstand in de kruising te schieten. De dames stonden weer op voorsprong. De voorsprong werd nog een keer verbreed door een uitstekende pass van de keeper op van de Vliert. Van de Vliert kon 1-0 door komen en schoot de bal onder de armen van de keeper in het doel. Nu stonden de dames op een 8-6 voorsprong. Slordige foutjes De Flevo dames maakten wat slordige foutjes achterin en de dames van De Meeuwen Diemen wisten ook nog twee keer te scoren. Op het einde kregen de Flevo dames nog een penalty helaas werd deze niet benut. De Flevo dames gaan volgende week met goede moed op bezoek in Utrecht. Deze keer tegen ZV Utrecht Da2 in zwembad de Kwakel, aanvang 18.00 uur. Doelpunten: Lara van de Vliert, Vera Molan (2), Thalia Zwart, Jette Bokkers, Eva van Tiggelen en Leonie van Keulen (1).