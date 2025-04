Geschreven door Vera Molan

14 april 2025 11:24

Flevo dames pakken belangrijke punten





NIJKERK - Zaterdag 12 april mochten de dames van Flevo weer aantreden voor een thuiswedstrijd, ditmaal tegen Dames 3 van ZPC Amersfoort. Onder leiding van Margrita Bolink kregen de dames de opdracht om zuinig om te gaan met de bal en veel inzwemacties te maken.

Vol energie begonnen ze aan het eerste part. Vanaf de linkerkant kwam Miranda van de Vliert goed door en opende de score met een mooi schot langs de keepster, na een pass van Jette Bokkers. Na meerdere uitsluitingen aan beide kanten waren het de Amersfoortse dames die hier als eerste van profiteerden. Lara van de Vliert sloot de periode af door haar eerste doelpunt van de avond te maken.

Tweede part

Met een 2-1 voorsprong begonnen de dames aan het tweede part. Ook dit deel van de wedstrijd ging gelijk op. Na een benutte strafworp trokken de speelsters van ZPC Amersfoort de stand gelijk. Flevo herpakte zich en sloot de periode sterk af met nog twee doelpunten, waardoor de tussenstand 4-2 werd.

Na een korte pauze, waarin de dames de overwinning al bijna konden proeven, was het belangrijk om de focus te behouden en de voorsprong verder uit te bouwen. Tijdens meerdere overtal-situaties waren het Vera Molan, met een strak schot in de linkerbovenhoek, en Lara van de Vliert met een slim lobje over de keepster, die de score verder uitbreidden. Ook Thalia Zwart wist de keepster op het verkeerde been te zetten door de bal knap over haar heen het doel in te werken. Doelvrouw Nora Doornhof hield haar doel schoon in deze periode, mede dankzij een knappe redding op een strafworp.

Miscommunicatie

De opdracht voor het laatste part was duidelijk: focus houden en de wedstrijd rustig uitspelen. Door miscommunicatie in de verdediging van Flevo kwamen de dames van Amersfoort terug tot 7-4. Daarna wist Lara van de Vliert vrij door te breken en schoot ze strak in de kruising. Amersfoort kwam nog één keer door de verdediging, waarmee de eindstand werd bepaald op 8-5.

Dankzij hard werken en een goede, serieuze voorbespreking bleven de drie punten in Nijkerk. De dames mogen nog één keer thuis aantreden, voor een inhaalwedstrijd tegen de dames van Utrecht.

Doelpunten: Lara van de Vliert (4), Miranda van de Vliert (2), Vera Molan en Thalia Zwart (1).