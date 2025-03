Geschreven door Jolijn Guliker

10 maart 2025 12:05

Flevo dames verliezen in Hoorn





NIJKERK - Afgelopen zaterdag reisden de dames van waterpolovereniging Flevo Nijkerk af naar Hoorn voor een spannende wedstrijd tegen ZV de Bron dames 1. Ondanks een uiteindelijke nederlaag, lieten de Nijkerkse dames zien dat ze niet bang zijn voor een uitdaging.

De wedstrijd begon stroef voor Flevo, met een vroege goal voor de tegenstanders. Gelukkig herpakten de dames zich snel, met twee doelpunten van Jette Bokkers: één vanuit de midvoor en één in een manmeer situatie. De eerste periode werd afgesloten met een 2-3 voorsprong voor Flevo.

Spanning en strijd in periode twee

In de tweede periode wist Vera Molan te scoren na een fout van de tegenstander. De verdediging van Flevo had het echter moeilijk, waardoor VZ de Bron twee keer kon scoren. Jolijn Guliker pakte haar eerste uitsluiting van het seizoen, maar ook dit leidde tot een doelpunt voor de tegenstanders. Lara van de Vliert wist nog een doelpunt te maken, waardoor de periode eindigde in een 5-5 gelijkspel.

De derde periode bleek cruciaal. De thuisploeg had de zwakke plekken van Flevo gevonden en wist maar liefst zes keer te scoren. Jette Bokkers scoorde nog een tegendoelpunt, maar de stand was nu 11-6 in het voordeel van de thuisploeg.

Experimenteren in de laatste periode

Met een nederlaag in zicht, ging Flevo in de vierde periode nieuwe systemen uitproberen. Ondanks drie tegendoelpunten wisten Vera Molan en Jette Bokkers nog te scoren. De eindstand werd 14-9 voor ZV de Bron.

Doelpuntenmakers Flevo Nijkerk: Jette Bokkers (6), Vera Molan (2) en Lara van de Vliert (1).