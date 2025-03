Geschreven door Jarno van de Bor

31 maart 2025 11:30

Flevo O16 en O14 kampioenen gehuldigd in Jaap van de Krol Bad





NIJKERK - De jeugdteams O16 en O14 van Flevo hebben het seizoen afgesloten met het kampioenschap. Beide teams werden feestelijk gehuldigd in het Jaap van de Krol Bad na hun wedstrijden.

De O16 van Flevo was al zeker van het kampioenschap, maar maakte dit nog extra glansrijk met een overwinning op De Vaart in Spakenburg. De wedstrijd eindigde in een overtuigende 4-23. Na terugkomst in Harderwijk werd het team feestelijk gehuldigd. Trainers en coaches Margrita Bolink en Vera Molan spraken hun trots uit over de prestaties van de spelers. Ook invalcoach Gerlof Bolink was aanwezig bij de huldiging.

Kampioenshoodie

Goos Drenth sprak namens de Waterpolo Commissie (WPC) een korte speech uit, waarna het team medailles ontving. Daarnaast kregen de spelers een kampioenshoodie, gesponsord door Haan Textieldiensten.

Ook het O14-team van Flevo had het kampioenschap al binnen. Dit werd nog eens benadrukt door een 13-4 overwinning op De Aalscholver uit Almere. Na de wedstrijd volgde een huldiging waarbij het team in het zonnetje werd gezet.