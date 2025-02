Geschreven door Evert Guliker

11 februari 2025 11:51

Flevo wint derby in Ermelo





NIJKERK - Afgelopen zaterdag stond er een ware titanenstrijd op het programma in het gloednieuwe Sportcentrum Zanderij in Ermelo. De nummer twee van de competitie, Flevo H1, nam het op tegen de nummer drie, ZEW-Triton. Met drie cruciale punten op het spel begonnen beide teams uiterst gefocust aan de wedstrijd.

Flevo kende een droomstart met de rentree van midvoor Mark Stolk, die meteen het eerste doelpunt van de wedstrijd binnenschoot. De vreugde was echter van korte duur, want ZEW-Triton reageerde direct met een snelle gelijkmaker. Niet veel later kreeg Flevo haar eerste uitsluiting te verduren, maar dat weerhield Evert Guliker er niet van om in een messcherpe counter de 1-2 op het scorebord te zetten. Flevo bleef de aanval zoeken en wist via een sterke midvoor-actie opnieuw de voorsprong uit te breiden. De ploeg domineerde de eerste periode, waarbij de aanvallen zorgvuldig werden uitgespeeld en benut. Vlak voor rust zorgde Jelmer Kooij met een knappe inzwemactie voor de 2-5, waardoor Flevo met een comfortabele voorsprong de pauze inging.

Tweede periode

De tweede periode begon veelbelovend voor Flevo, dat een strafworp kreeg dankzij een snelle tegenaanval. Beide teams scoorden vervolgens via hun midvoor, maar het was Flevo dat opnieuw als laatste toesloeg met een scherp geplaatste boogbal van Wouter Haandrikman. Dit leidde uiteindelijk tot een ruimere marge van 3-8.

In de derde periode ging het spel aanvankelijk gelijk op. Flevo werd meerdere keren op de proef gesteld met manminder-situaties, maar wist dankzij een ijzersterke defensie stand te houden. Het evenwicht werd uiteindelijk verbroken door Stom de Jong, die met een spectaculaire 'taterbal' de bal loeihard in de kruising schoot. Beide teams wisten enkel één keer te scoren, waardoor de stand aan het einde van de derde periode op 4-9 kwam te staan.

Knappe goal

De vierde en laatste periode begon met een knappe goal van Patrick Zwart, die ondanks felle verdediging van zowel een tegenstander als de keeper, de bal in alle chaos toch het doel in wist te werken. Flevo leek de wedstrijd volledig onder controle te hebben, maar halverwege de periode ontstond er onrust in de aanval. Door slordigheden en aanvallende fouten kon ZEW-Triton twee keer profiteren van snelle counters. De thuisploeg rook bloed en wist zelfs nog een derde keer te scoren uit een omschakelmoment. De spanning nam toe, maar de opgebouwde voorsprong van Flevo bleek groot genoeg. Met een degelijke verdediging hield het team stand en trok het een zwaarbevochten 7-10 overwinning over de streep.

Met deze winst verstevigt Flevo H1 haar tweede plek in de competitie en blijft de titelstrijd spannend. De volgende wedstrijd vindt plaats op 8 maart, wanneer Flevo H1 het in eigen huis opneemt tegen De Waterkip (DWK) H2 uit Barneveld. De mannen van Flevo zullen gebrand zijn om hun zegereeks voort te zetten in het Jaap van der Krol Bad.

Doelpuntenmakers Flevo: Mark Stolk (4), Jelle Wiersma, Jelmer Kooij, Patrick Zwart, Storm de Jong, Wouter Haandrikman en Evert Guliker (1).