Geschreven door Evert Guliker

25 maart 2025 12:53

Flevo wint derby van ZEW/Triton





NIJKERK - Afgelopen zaterdag was het Super Saturday in het Jaap van der Krol bad in Nijkerk, en de waterpololiefhebbers werden getrakteerd op een waar spektakel. Met een reeks thuiswedstrijden achter de rug was het de beurt aan Flevo H1 om de avond af te sluiten. De ploeg had eerder die week al indruk gemaakt met een ruime 6-19 overwinning op ENC Arnhem H3 en was gebrand om die lijn door te trekken tegen ZEW-Triton (SG) H1. Met een goed gevulde tribune en een zinderende sfeer beloofde het een spannende strijd te worden.

De wedstrijd begon fel, en het was Flevo dat in de eerste aanval direct toesloeg. ZEW-Triton liet zich echter niet zomaar opzijzetten en wist al snel de gelijkmaker te scoren. Toch hield Flevo de controle over het spel en was het Patrick Zwart die met twee knappe doelpunten de voorsprong weer uitbouwde. Vlak voor het rustsignaal had Flevo de leiding in handen met een geringe 3-2 voorsprong.

Tweede periode

In de tweede periode bleek scoren een lastige opgave voor beide teams. Flevo zette een sterke defensieve zone neer, maar had moeite om onder de hoge pressing van Triton uit te komen. Een slordige pass werd genadeloos afgestraft door Triton, dat via een snelle counter de aansluiting vond. De keeper van Triton hield zijn team in de race door de volgende aanval van Flevo te stoppen en in de tegenaanval sloeg Triton opnieuw toe: 3-4. Net op het moment dat het momentum leek te kantelen, wist Ingmar Loos met een scherp schot de stand weer gelijk te trekken. De teams gingen rusten met een 4-4 tussenstand.

Na de hervatting schakelde Flevo een tandje bij en nam het team resoluut de overhand. De thuisploeg speelde slim en wist optimaal te profiteren van een manmeer situatie. Patrick Zwart schoot twee keer raak en gaf Flevo een voorsprong die Triton niet meer kon beantwoorden. Mark Stolk liet opnieuw zien waarom hij een sleutelspeler is, door vanuit de midvoor zijn tweede van de avond binnen te werken. Flevo bleef de aanval zoeken en kreeg een strafworp toegekend. Wouter Haandrikman aarzelde geen moment en schoot loepzuiver binnen. Alsof dat nog niet genoeg was, voegde Ivar Loos daar nog een doelpunt aan toe uit een manmeer situatie. Flevo sloot de derde periode af met een indrukwekkende 9-4 voorsprong en had het duel in handen.

Onverwachte wending

De laatste periode leek een formaliteit, maar kende nog een onverwachte wending. Flevo vergrootte de voorsprong tot 10-5 en leek op weg naar een zorgeloze slotfase. Maar plotseling moest Wouter Haandrikman het bad verlaten met een ogenschijnlijk ernstige blessure: zijn vinger stond scheef, wat later een breuk bleek te zijn. Ondanks deze tegenvaller behield Flevo de controle. Storm de Jong en Ad van Twillert gaven het publiek nog extra reden tot juichen met twee late treffers, waarmee de eindstand op een overtuigende 12-5 werd bepaald.

Met deze klinkende overwinning op zak richt Flevo H1 zich op de volgende grote uitdaging: de kraker tegen het ongeslagen Heren 1 van De Vaart uit Spakenburg. Een duel tussen de koploper en de runner-up belooft een ware titanenstrijd te worden. Coach Jurjen Engelsman staat echter voor een lastige opgave, want met inmiddels drie blessures in de selectie zal hij creatief moeten schakelen om zijn team optimaal voor te bereiden. Maar als Flevo in staat is dezelfde energie en teamgeest op te brengen als tegen ZEW-Triton, dan is er nog van alles mogelijk in deze spannende derby.

Doelpuntenmakers Flevo H1: Patrick Zwart (4), Mark Stolk en Ivar Loos (2), Ingmar Loos, Wouter Haandrikman, Ad van Twillert en Storm de Jong (1).