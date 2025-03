Geschreven door Jelle Wiersma

10 maart 2025 12:00

Flevo wint eenvoudig thuis van DWK 2





NIJKERK - De waterpolo heren van Flevo kregen op zaterdag 8 maart de heren uit Barneveld (DWK) op bezoek. Het was exact een maand geleden dat de vorige wedstrijd (tegen Ermelo) was gewonnen, dus het wedstrijdritme moest nog wat worden opgebouwd. Het eerste Nijkerkse team, hoewel geplaagd door blessures, trad toch met een vol team aan door aanvulling vanuit Heren 2 en de jeugd: Branco Bolink en Jan Huizinga speelden mee.

Wellicht zou u, gebaseerd op de stand in de competitie (Flevo staat 2e; DWK staat 8e), een soepele opening voor de Nijkerkers verwachten. Echter, de Nijkerkers begonnen in de tweede minuut met een doelpunt tegen. De Barnevelders openden fel en wisten de verdediging en doelman van Flevo te verrassen met een actie vanaf de midvoor positie.

Wakker geschud

Dit doelpunt tegen leek de mannen van Flevo wakker te schudden: Jelle Wiersma scoorde twee keer door, samen met Patrick Zwart, in een counteraanval sneller bij het doel van DWK te zijn dan de Barnevelders zelf. Twee tegen één is een doelman in het waterpolo kansloos. Flevo kwam op de counter ook vaker met één speler voor de doelman van DWK, die deze enkele keren knap wist te stoppen.

Het goede keeperswerk van de doelman was niet voldoende om nog zes doelpunten (Haandrikman, Zwart, Stolk en Twillert) te voorkomen, terwijl de verdediging van Flevo op slot ging. Eindstand: 8-1 voor de thuisploeg. Volgende week donderdag (20 maart) komen de Nijkerkers weer in actie in Arnhem.

Doelpunten: Jelle Wiersma, Mark Stolk en Patrick Zwart (2), Wouter Haandrikman en Ad van Twillert (1).