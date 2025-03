Geschreven door Marco Loef | Omroep Gelderland, Jarno van de Bor

6 maart 2025 11:57

Forse stijging waterschapsbelasting in Gelderland





VELUWE RANDMEER - Wie deze dagen bericht krijgt van het waterschap moet rekening houden met een forse verhoging van de belasting. Dit jaar wordt ongeveer 4,3 miljard euro geïnd door de waterschappen, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat is 300 miljoen meer dan in 2024.

In de VRMG-regio betaalt men ook meer aan waterschapsbelasting. Waterschap Vallei en Veluwe verhoogt het tarief van gemiddeld 284 euro vijf jaar geleden naar 393 euro nu, een toename van 38 procent.

Waar gaat het geld heen?

Waterschappen voeren twee taken uit: het zuiveren van het rioolwater om drinkwater te maken en het beschermen van Nederland tegen hoogwater. Met name de belastingen die nodig zijn voor de bescherming tegen hoogwater lopen op. Daarvoor wordt er dit jaar 2,3 miljard euro opgehaald.

Hoeveel waterschapsbelasting er betaald moet worden, verschilt per huishouden. Naast het eigen tarief van het waterschap, speelt de waarde van een huis een rol. Onder meer de ligging van een huis bepaalt de WOZ-waarde en beïnvloedt dus de hoogte van de belasting. Die is ook afhankelijk van het aantal mensen dat in een huis woont, want een huishouden van meer personen is meer belasting kwijt dan een eenpersoonshuishouden.