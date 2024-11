Geschreven door Marouchka Weulen-Kranenbarg I GLD

Gelderland wint met Emma Luca het Regio Songfestival





MAASTRICHT - Gelderland heeft zaterdagavond in het Theater aan het Vrijthof de finale van het Regio Songfestival 2024 gewonnen. Dit is het tweede jaar dat het festival gehouden wordt. Emma Luca vertegenwoordigde Gelderland met haar nummer Illusie en eindigde daarmee op de eerste plaats. Gelderland kreeg in totaal 193 punten. Overijssel werd tweede en Brabant werd derde. De volledige uitslag is te lezen op regiosongfestival.nl.

Reacties van de presentatoren

Het Theater aan het Vrijthof was tot de nok toe gevuld. Het publiek genoot zichtbaar van de diverse optredens tijdens de finale. De presentatie was in handen van Lex Uiting, Yaël Camille Weijenberg en Bas van Mulken, die alle drie onder de indruk waren van de avond.

Lex: "Wat een geweldige avond! Het is bijzonder om te zien hoe elke regio zijn eigen unieke geluid meebrengt. Een dikke proficiat aan Gelderland!'' Yaël Camille sluit zich daar volledig bij aan: "De variatie die we deze avond hebben gezien is echt indrukwekkend. Dit festival laat zien hoe breed het talent in Nederland is, en dat maakt het zo speciaal."

Presentator Bas van Mulken verzorgde het verslag vanuit de green room. "De sfeer backstage was geweldig! Je voelde de energie en het plezier waarmee de artiesten het podium betraden. Het is een eer om hier deel van uit te maken en al dat talent van zo dichtbij te aanschouwen.''

Regionale betrokkenheid

Supporters uit alle delen van het land kwamen in grote getale naar Maastricht om hun favoriete finalisten te steunen. Vanuit de verschillende regio's werden bussen ingezet om naar het festival af te reizen.

Succesvolle samenwerking

Het Regio Songfestival is een unieke samenwerking tussen de dertien regionale publieke omroepen in Nederland. Met trots kijken de omroepen terug op deze tweede editie. Volgend jaar zal de finale plaatsvinden in de provincie Gelderland, de regio van de winnaar 2024.

Terugkijken

De finale was live te volgen via de tv-zenders en de YouTube-kanalen van de regionale omroepen en via NPO 1 Extra. Heb je de uitzending gemist of wil je de optredens nog eens terugkijken? Raadpleeg dan Uitzending Gemist van de regionale omroepen of kijk op YouTube.