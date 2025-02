Geschreven door Medi Holstege

12 februari 2025 12:09

Gelderse Staten kiezen Daniël Wigboldus als nieuwe commissaris van de Koning





ARNHEM - Provinciale Staten bevelen Daniël Hendrik Jan Wigboldus aan als commissaris van de Koning in Gelderland. Dat is de uitkomst van een extra Statenvergadering op dinsdag 11 februari 2025. De aanbeveling van Provinciale Staten gaat nu naar minister Judith Uitermark (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties). Zij draagt de kandidaat vervolgens voor bij Zijne Majesteit de Koning.

“Ik ben verheugd dat het ons is gelukt om binnen 4 maanden na de profielschetsvergadering een aanbeveling voor te bereiden voor de nieuwe commissaris van de Koning in Gelderland”, aldus Rik Loeters, voorzitter van de vertrouwenscommissie. “We zien in Daniël Wigboldus de stevige, toegankelijke en verbindende commissaris die we zoeken.”

Profielschets en vertrouwenscommissie

Provinciale Staten stelden op 14 oktober 2024 een profielschets vast met daarin de eisen die zij stellen aan de nieuwe commissaris van de Koning. Daarop is de vacature opengesteld. Uit de binnengekomen sollicitatiebrieven maakte de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een eerste selectie. De vertrouwenscommissie voerde vervolgens sollicitatiegesprekken en bracht een advies uit aan Provinciale Staten. Zij kwamen op hun beurt tot de aanbeveling van Daniël Wigboldus.

Verdere procedure

Met de aanbeveling door Provinciale Staten is de procedure tot benoeming van de nieuwe commissaris van de Koning nog niet afgerond. Op grond van de aanbeveling van Provinciale Staten doet de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een voordracht bij de Kroon. Bij Koninklijk Besluit wordt Daniël Wigboldus voor een periode van 6 jaar benoemd. Het streven is de nieuwe Gelderse commissaris zo snel mogelijk na de benoeming welkom te heten in een buitengewone Statenvergadering.