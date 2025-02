Geschreven door Noah Quist

28 februari 2025 11:02

Geluksmomentje: vanavond 7 planeten zichtbaar



Foto ter illustratie | Foto: Pixabay



VELUWE RANDMEER – Je hoeft er niet lang voor op te blijven dit keer. Vanavond zijn er 7 planeten zichtbaar, maar sterrendeskundigen waarschuwen alvast: sommige zullen niet of nauwelijks zichtbaar zijn in de avondschemering. Als je ze wilt zien dan moet je naar een plek gaan waar je heel ver kan kijken. In de regio zal dit een uitdaging worden.

Wie het spektakel graag wil meemaken zal naar Terschelling moeten gaan, daar heb je op een bepaald punt vrij zicht. In de maanden januari en februari waren al zes planeten samen te zien: Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus. Vanavond voegt Mercurius zich even toe aan dit rijtje. Sterrenkundigen melden aan NOS dat het bijzonder is dat ’s nachts zeven planeten aan de hemel staan: de volgende keer is waarschijnlijk pas in 2040. Vanavond zal het geluksmomentje zich waarschijnlijk vlak na zonsondergang voordoen, vanaf 18.18 uur. De verwachting dat je de zeven planeten gaat zien en kan fotograferen kan je maar beter snel vergeten. Saturnus staat zo laag, dat je er nauwelijks een mooie foto van kan maken. Meer geluk kan je hebben met Venus, Jupiter en Mars. Die zijn al maanden goed zichtbaar. Uranus zal met een telescoop misschien te zien zijn. Aan het einde van de zomer belooft Saturnus zich weer goed te laten zien. Dan kan je wel in de regio blijven en met de camera op pad gaan voor de mooiste plaatjes.