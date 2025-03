Geschreven door Jarno van de Bor

18 maart 2025 16:03

Gemeente Barneveld wil 3 miljoen euro besparen voor investeringen





BARNEVELD - De gemeente Barneveld wil vanaf 2026 jaarlijks 3 miljoen euro besparen. Dit bedrag wordt ingezet voor noodzakelijke investeringen in de groei van de gemeente. De gemeenteraad had eerder al besloten tot deze besparing, maar uit een analyse van het college blijkt dat er mogelijk 500.000 euro extra bespaard kan worden. Dit bedrag kan worden betrokken bij de behandeling van de Kadernota 2026-2029.

Wethouder Oosterwijk benadrukt dat de maatregelen impact hebben, maar ook nodig zijn. “Wij begrijpen heel goed dat de maatregelen impact hebben en dat deze ook pijn kunnen doen. Toch zijn structurele besparingen noodzakelijk. We bezuinigen met als doel om dat geld te investeren in de samenleving zelf. We geven het geld, op een andere manier, terug aan diezelfde samenleving.”

Participatie en reacties uit de samenleving

Bij het opstellen van de besparingsmaatregelen is de gemeente in gesprek gegaan met inwoners en direct betrokkenen. Dit gebeurde via een inwonerspanel en persoonlijke gesprekken. Uit deze participatie blijkt dat de impact van de besparingen groot is, maar grotendeels overeenkomt met de verwachtingen van het college. Er zijn veel alternatieve voorstellen ingediend, die worden meegenomen in de verdere uitwerking van het plan.

Het college kiest voor een geleidelijke invoering van de bezuinigingen. Dit moet ervoor zorgen dat alternatieve maatregelen kunnen worden getroffen en eventuele personele gevolgen opgevangen kunnen worden.

Inwonerspanel ziet mogelijkheden voor besparing

Aan het inwonerspanel namen 483 mensen deel, 56 procent van alle leden. Uit de resultaten blijkt dat inwoners vooral besparingsmogelijkheden zien binnen de gemeentelijke organisatie. Denk hierbij aan digitalisering, minder inhuur van externen en het vereenvoudigen van regels. Ook werd voorgesteld om inwoners meer te betrekken bij groenonderhoud.

Op de terreinen cultuur, sport en recreatie en evenementen mag volgens de deelnemers bespaard worden. Tegelijkertijd vinden veel mensen dat sociale voorzieningen, zoals onderwijs en armoedebeleid, en veiligheid ontzien moeten worden.

Vervolgstappen

De besparingsvoorstellen worden nu voorgelegd aan de gemeenteraad. Op 1 april wordt hierover gesproken in de commissie Bestuur en op 17 april in de gemeenteraad. Raadsleden kunnen dan wensen en bedenkingen inbrengen. Het definitieve besparingspakket wordt opgenomen in de Kadernota 2026-2029, waarover de gemeenteraad op 9 juli een besluit neemt.