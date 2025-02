Geschreven door Jarno van de Bor

11 februari 2025 16:25

Gemeente Nijkerk biedt meer maatwerk voor agrarische bedrijven die willen stoppen





NIJKERK - De gemeente Nijkerk maakt het makkelijker voor agrarische bedrijven die (deels) willen stoppen. Samen met vijftien andere gemeenten heeft Nijkerk de regels voor oude boerderijen en agrarische gebouwen aangepast. Het doel is om boeren te helpen hun bedrijf op een verantwoorde manier af te ronden en tegelijkertijd meer ruimte te bieden voor de ontwikkeling van betaalbare woningen in het buitengebied.

Wethouder ruimtelijke ordening Esther Heutink-Wenderich noemt de aanpassingen een mooie ontwikkeling: "Ik vind het een mooie ontwikkeling dat we met deze aanpassingen maatwerk mogelijk maken voor boeren die gedeeltelijk of helemaal willen stoppen. En ik vind het belangrijk dat er op deze manier nieuwe betaalbare woningen in het buitengebied gecreëerd kunnen worden, bijvoorbeeld voor starters. Dit geeft kansen voor zowel woningzoekenden als (voormalig) boeren in deze krappe woningmarkt."

Flexibeler en toekomstbestendiger

De nieuwe regels zijn het resultaat van overleg tussen zestien gemeenten in de regio Foodvalley en regio Amersfoort, de provincies Utrecht en Gelderland en organisaties zoals LTO Noord. De vorige regels, die in 2016 werden vastgesteld, zijn herzien om ze flexibeler en toekomstbestendiger te maken. De afspraken kunnen per gemeente worden aangepast om beter in te spelen op lokale behoeften.

De gemeente Nijkerk wil met de nieuwe regels niet alleen boeren ondersteunen bij het stoppen, maar ook de kwaliteit van het platteland verbeteren. Dit kan door overtollige agrarische gebouwen te slopen, bestaande gebouwen een nieuwe functie te geven of nieuwe gebouwen te bouwen als het boerderijbedrijf stopt.

Stappen volgen

Voor boeren die hun bedrijf willen beëindigen of veranderen, zijn er verschillende stappen die gevolgd moeten worden. Geïnteresseerden kunnen in gesprek gaan met de gemeente via een zogenoemd Vooroverleg. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de gemeente Nijkerk.

De nieuwe regels zijn inmiddels goedgekeurd door het college van B&W en zullen binnenkort ter besluitvorming aan de gemeenteraad worden voorgelegd.