Geschreven door Jarno van de Bor

24 april 2025 10:24

Gemeente Nijkerk en COA akkoord over asielopvang, dit zijn de afspraken





NIJKERK – De gemeente Nijkerk en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) hebben afspraken gemaakt over de vier kleinschalige opvanglocaties voor in totaal 278 asielzoekers. Het gaat om locaties in Nijkerk, Hoevelaken en Nijkerkerveen. Er is een bestuursovereenkomst opgesteld over de voorwaarden waaronder de opvang plaatsvindt. De gemeenteraad heeft tot 8 mei de tijd om hierop te reageren.

De opvanglocaties worden door de gemeente zelf ontwikkeld en beheerd. Het Rijk en het COA betalen de kosten. Omdat er nog geen landelijke regeling is voor deze manier van opvang (de zogeheten Duurzame Gemeentelijke Opvang), zijn er tijdelijke afspraken gemaakt.

Vergoeding van ruim 81 euro per dag

Voor elke asielzoeker krijgt de gemeente maximaal 78 euro per dag van het COA. Daarnaast komt daar een bedrag van 3 euro en 43 cent per persoon per dag bij via een andere regeling. In totaal is dat 81 euro en 43 cent per dag. Dit bedrag is volgens de gemeente voldoende om de opvanglocaties te bekostigen.

Omdat nog niet duidelijk is of er belasting (btw) over deze bedragen betaald moet worden, ontvangt de gemeente voorlopig 10 euro extra per dag per persoon. Als later blijkt dat er geen belasting hoeft te worden afgedragen, dan wordt dat bedrag teruggestort aan het COA. “Wij kunnen en willen dit risico niet dragen,” schrijft het college aan de gemeenteraad.

Wat gebeurt er als locaties leeg komen te staan?

De gemeente krijgt de vergoeding op basis van volledige bezetting, dus ook als er tijdelijk minder asielzoekers zijn. Als de opvang langdurig leeg blijft, wil de gemeente bewoners samenbrengen op één of meerdere locaties. De andere locaties kunnen dan worden gesloten of een andere functie krijgen.

Er is ook een noodplan afgesproken. Als de landelijke regeling na zeven jaar stopt en er geen geld meer komt, dan kan het COA de opvanglocaties overnemen. Dat gebeurt alleen als de gemeenteraad dat wil en als de locaties nog voldoen aan de eisen van het COA.

Zorg, onderwijs en leefgeld niet voor rekening gemeente

De kosten voor medische zorg, onderwijs en leefgeld worden betaald door het COA of via andere landelijke regelingen. Zo regelt het COA huisartsenzorg op de locaties. De gemeente moet daarvoor wel een ruimte beschikbaar stellen, zoals een behandelkamer.

Kinderen van asielzoekers hebben recht op onderwijs. Dat wordt betaald via een landelijke regeling waar de gemeente gebruik van kan maken. Voor leefgeld, kleding en persoonlijke uitgaven zorgt het COA. Inburgering valt wel onder verantwoordelijkheid van de gemeente, maar de kosten daarvoor zijn inbegrepen in het bedrag dat het COA uitkeert.

Opvanglocatie in Nijkerk mogelijk per 1 juli open

De eerste opvanglocatie aan de Beurtschipper in Nijkerk kan mogelijk op 1 juli 2025 open. Dat lukt alleen als de bouw uiterlijk op 8 mei begint. Anders schuift de opening waarschijnlijk een maand op door de bouwvak.

De gemeenteraad van Nijkerk stemde op 20 februari al in met het plan om kleinschalige opvanglocaties te realiseren. Met de nu voorliggende overeenkomst zegt het college van burgemeester en wethouders dat alle afspraken uit dat besluit zijn verwerkt. Raadsleden kunnen tot en met 8 mei laten weten of zij de overeenkomst willen bespreken in de raad. Als dit niet het geval is, treedt de huidige overeenkomst in werking.