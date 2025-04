Geschreven door Jarno van de Bor

17 april 2025 12:42

Gemeente Nijkerk verhoogt grondprijzen: 'gevolgen voor nieuwbouw beperkt'





NIJKERK - De gemeente Nijkerk heeft op 15 april de nieuwe Nota Grondprijzen 2025 vastgesteld. In dit jaarlijkse document worden de grondprijzen vastgesteld voor gemeentelijke bouwgrond. Volgens de gemeente is de aanpassing nodig om de prijzen actueel en marktconform te houden. Een onafhankelijke taxateur heeft hierover advies uitgebracht.

De stijging van de grondprijzen is vooral te merken bij woningbouw en bedrijfskavels. De prijzen voor woningbouwgrond zijn in 2025 met vijf tot tien procent verhoogd. Dat komt vooral door de gestegen woningprijzen en hogere bouwkosten. Bij bedrijfskavels is de prijs afhankelijk van de ligging verhoogd met twintig tot dertig euro per vierkante meter.

Veranderingen raken huizenkoper nauwelijks

Ondanks de prijsverhogingen verwacht de gemeente geen grote gevolgen voor mensen die een nieuwbouwwoning kopen. “De verhoging van de grondprijzen ten opzichte van 2024 is dus het gevolg van marktontwikkelingen zoals de woningwaarde en bouwkosten,” staat in de toelichting. De grondprijs wordt residueel bepaald: de marktwaarde van een huis min de bouwkosten bepaalt de waarde van de grond. Daardoor blijft de totale koopsom van een huis vrijwel gelijk.

Voor sociale huurwoningen is de manier waarop de grondprijs wordt berekend aangepast. In plaats van een prijs per vierkante meter kavel of vloeroppervlak, is er nu gekozen voor een vaste prijs per woning. Deze verandering moet zorgen voor meer duidelijkheid bij afspraken met ontwikkelaars en woningcorporaties.

Vaste grondprijzen voor sociale huurwoningen

De gemeente heeft begin 2025 afspraken gemaakt met Woningstichting Nijkerk (WSN). De vaste grondprijs voor een grondgebonden sociale huurwoning is 27.000 euro per woning. Voor sociale huurappartementen is dat 20.500 euro. Deze bedragen gelden alleen voor gronden die in 2025 verkocht en geleverd worden. Er zijn ook afspraken gemaakt over de jaarlijkse aanpassing van deze prijzen, maar die worden pas later toegepast.

Voor maatschappelijke voorzieningen zonder winstoogmerk, zoals scholen of zorginstellingen, is de prijs verhoogd met vijf euro per vierkante meter. Voor groenstroken die kunnen worden bebouwd is de prijs vijftien euro hoger. Groenstroken zonder bouwmogelijkheden worden zeven euro duurder per vierkante meter.

Vooruitblik op nieuw grondbeleid

De nieuwe nota past binnen het bestaande gemeentelijk grondbeleid dat sinds 2013 van kracht is. In mei 2025 wordt de gemeenteraad gevraagd in te stemmen met een nieuw Nota Grondbeleid 2025. De nieuwe grondprijzen sluiten hier alvast op aan. Meer informatie over de Nota Grondprijzen 2025 is beschikbaar via de gemeente Nijkerk.