Geschreven door Jarno van de Bor

11 april 2025 19:25

Gemeente wil Barneveldse Beek weer bovengronds laten stromen





BARNEVELD – De gemeente Barneveld wil de Kleine Barneveldse Beek weer zichtbaar maken. De beek stroomt nu ondergronds door het centrum, maar wordt in de toekomst bovengronds gehaald en verbreed. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders op dinsdag 8 april besloten. Het plan wordt toegevoegd aan het bestaande project voor de herinrichting van de oversteek bij de Burgemeester Kuntzelaan.

Volgens de gemeente is het bovengronds halen van de beek nodig om beter voorbereid te zijn op extreme regenval. Uit recente gegevens over het riool blijkt dat er meer ruimte nodig is om regenwater uit het centrum af te voeren. Door de beek te verbreden en zichtbaar te maken, kan het water beter worden opgevangen en afgevoerd.

Veiligere oversteek en meer ruimte voor water

De werkzaamheden aan de oversteek van de Burgemeester Kuntzelaan beginnen volgens planning in september 2026. De oversteek wordt dan veiliger gemaakt voor fietsers en voetgangers. Er komen verkeerslichten om duidelijkheid te geven over wie er voorrang heeft. Tegelijkertijd wordt de beek aangepakt. Volgens de gemeente is het efficiënter om beide werkzaamheden tegelijk uit te voeren. Zo hoeft de straat maar één keer open.

De Kleine Barneveldse Beek loopt vanaf het spoor tot aan de Veluwehal. Een deel van deze beek is eerder al bovengronds gehaald bij de Groen van Prinstererlaan. De rest stroomt nu nog door een grote buis onder de grond.

Meer natuur en groen in het centrum

Wethouders Mijntje Pluimers en Bennie Wijnne noemen de plannen een verbetering voor de leefomgeving. “De nieuwe zichtbare beek draagt bij aan een groenere en aantrekkelijkere openbare ruimte. Door het water meer ruimte te geven ontstaat er een plek voor natuur en meer biodiversiteit en wordt het gebied aangenamer om in te verblijven,” aldus de wethouders.

De komende tijd start de gemeente met de voorbereiding van het project. Er komt ook een participatietraject waarin inwoners en andere belanghebbenden hun mening kunnen geven. In januari 2026 wordt het plan voorgelegd aan de gemeenteraad. Pas na goedkeuring en het beschikbaar stellen van geld, kan de uitvoering beginnen. De werkzaamheden duren naar verwachting zes maanden.