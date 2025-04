Geschreven door Jarno van de Bor

Gemeenteloket Hoevelaken krijgt plek in nieuwe bibliotheek





HOEVELAKEN – In het nieuwe dorpshuis van Hoevelaken komt een gemeenteloket dat samenwerkt met de bibliotheek. Dit heeft de gemeenteraad van Nijkerk op woensdag 17 april besloten. Het loket wordt gecombineerd met een Informatiepunt Digitale Overheid van de bibliotheek en moet in het najaar van 2025 opengaan.

Het nieuwe loket krijgt een opener en laagdrempeliger karakter dan het huidige. Inwoners kunnen er niet alleen terecht voor Burgerzaken, maar ook voor vragen over sociale of ruimtelijke zaken. De openingstijden worden uitgebreid van twee naar vier dagdelen per week.

Loket blijft, maar reisdocumenten alleen in Nijkerk

In het loket kunnen inwoners hulp krijgen bij het (online) aanvragen van documenten zoals geboorteaangiftes, verhuizingen of uittreksels uit de burgerlijke stand. Voor het aanvragen en ophalen van een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs moeten inwoners voortaan naar het gemeentehuis in Nijkerk. Volgens de gemeente is dit nodig vanwege extra veiligheidsmaatregelen rond persoonsdocumenten.

Voor mensen die niet zelfstandig naar Nijkerk kunnen reizen, zijn er alternatieven zoals Wmo-vervoer of hulp van de Hulpdienst Hoevelaken. In sommige gevallen komt de gemeente ook aan huis. Sinds 2014 hoeven paspoorten en rijbewijzen nog maar eens per tien jaar te worden vernieuwd. Voorheen was dat elke vijf jaar.

Behoefte aan persoonlijk contact

Voorafgaand aan het besluit hield de gemeente een vragenlijst onder inwoners. Meer dan duizend mensen vulden deze in. Ook werden gesprekken gevoerd met organisaties en ouderen in het dorp. Uit de reacties blijkt dat veel inwoners graag een loket in Hoevelaken willen behouden en waarde hechten aan persoonlijk contact.

De gemeente zegt daarover: “De meeste inwoners geven de voorkeur aan behoud van het gemeenteloket in Hoevelaken en aan een laagdrempelige, persoonlijke dienstverlening.”

Financiering en invulling

De eenmalige kosten voor het nieuwe Informatiepunt Digitale Overheid worden betaald uit een landelijke subsidie. De verwachte kosten voor het gemeenteloket zelf zijn vijfduizend euro voor de inrichting en tienduizend euro per jaar voor het gebruik. Totdat het nieuwe dorpshuis klaar is, komt er een tijdelijk spreekuur in de huidige bibliotheek.

Een voorstel om het geld dat met de nieuwe vorm wordt bespaard — in totaal 42.000 euro — in Hoevelaken te investeren, werd niet aangenomen. Het bedrag gaat terug naar de algemene middelen van de gemeente. Daarover wordt jaarlijks in de begroting besloten.

Meer diensten digitaal

De gemeente Nijkerk biedt inmiddels acht producten van Burgerzaken digitaal aan. Alleen voor het aanvragen van een eerste rijbewijs, een paspoort of identiteitskaart is nog een fysiek bezoek nodig. Volgens de gemeente is dat deels de reden om de dienstverlening in Hoevelaken anders te organiseren. Ook de verhuizing van het gemeentehuis en de ontwikkeling van het nieuwe dorpshuis speelden hierbij een rol.