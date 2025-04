Geschreven door Mark Oogjes | Omroep Gelderland

28 april 2025 11:00

Gemeenten rond Veluwe balen van stikstofplan: ‘Ze zijn te vaag’





BARNEVELD | NIJKERK - Acht gemeenten rond de Veluwe vinden de stikstofplannen van het kabinet te vaag. De vrijdag aangekondigde maatregelen geven ondernemers en overheden volgens hen geen duidelijk beeld van de toekomst.

De gemeenten Ede, Wageningen, Barneveld, Nijkerk, Scherpenzeel en de Utrechtse gemeenten Veenendaal, Rhenen en Renswoude vinden het onduidelijk hoe het kabinet de vergunningverlening wil hervatten.

2,2 miljard voor maatregelen

Landbouwminister Femke Wiersma maakte vrijdag bekend dat ze 2,2 miljard euro uittrekt voor een pakket stikstofmaatregelen. Hiermee wil ze het verlenen van vergunningen weer op gang brengen.

Wiersma wil dat industrie, mobiliteit en bouw in 2035 de helft minder stikstof uitstoten dan in 2019. De 2,2 miljard euro is een startbedrag. Zo’n 600 miljoen euro is bedoeld voor boeren die minder dieren willen houden of grond willen kopen. Daarnaast komt er een stoppersregeling van 750 miljoen euro.

Zelf plannen maken

De gemeenten vinden dat het kabinet niet duidelijk maakt hoe het vergunningen weer wil verlenen. “Er moeten concrete plannen komen en er is nauwelijks geld,” zeggen ze. De regio wil nu zelf plannen maken en die delen met het kabinet en de Tweede Kamer.