Geschreven door Erik van Dam | Omroep Gelderland

13 februari 2025 10:06

Gesprongen waterleiding zorgt voor chaos in Barneveld



Foto: Pixabay



BARNEVELD - Een gesprongen waterleiding in Barneveld heeft in de nacht van woensdag op donderdag voor nogal wat problemen gezorgd. Meerdere straten in de Vogelbuurt stonden compleet blank en er ontstond een sinkhole, waarin zelfs een lantaarnpaal verdween.

De eerste melding van wateroverlast kwam binnen rond 23.30 uur aan de Van Schothorststraat, geeft Vitens te kennen op de eigen website. Daarna volgden volgens een 112-verslaggever ook problemen in de Koekoekstraat, Zwaluwstraat, Lijsterstraat en Rootselaar. Sinkhole Op de plek waar de lekkage begon, ontstond een sinkhole waar een lantaarnpaal in stortte. Slechts de lantaarn zelf stak nog boven straatniveau uit. Monteurs van Vitens en een aannemer zijn in de nacht begonnen met reparatiewerkzaamheden, terwijl Vitens de waterleiding afsloot. Medewerkers van de gemeente Barneveld sloten verschillende wegen in de Vogelbuurt af om ongevallen te voorkomen.