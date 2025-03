Geschreven door Marc Loeven | Omroep Gelderland

9 maart 2025 11:03

Getjilp in je tuin? Met deze tips leer je vogelgeluiden herkennen



Leer de geluiden van vogels herkennen met Lobke | Foto: Alie Overkamp



ERMELO - Iedere vogel zingt zoals die gebekt is. Als je vogels wilt leren kennen, is het handig om te weten hoe ze klinken. Maar hoe pak je dat aan? We mogen mee met de jongste vogelkenner die we kunnen vinden. Lobke Bekkema is 19 jaar oud en zit al bordenvol tips om vogelgeluiden te herkennen.

In de ochtend kan je ze alweer horen. Vogelgeluiden klinken van alle kanten. Echte lentegeluiden, maar welke vogels horen we eigenlijk? Het leuke van vogels is dat je ze eerder hoort dan dat je ze ziet. Vogelgeluiden herkennen is dus de eerste stap tot het visueel herkennen van de vogels in je omgeving. "Begin maart is dé tijd om vogelgeluiden te leren onderscheiden", zegt de 19-jarige vogelkenner Lobke Bekkema. In de bossen van Ermelo, vlak bij de schaapskooi, krijgen we van haar een cursus vogelgeluiden herkennen.

Pimpelmees op tak met ijshaar | Foto: Edwin de Jong

Hoe is Lobke zo enthousiast geworden over vogelgeluiden? "Op zeer jonge leeftijd zat ik in mijn slaapkamer. Buiten waren een stuk of acht eksters lawaai aan het maken. Ik was daar best een beetje bang van. Mijn vader stelde me gerust. "Kijk eens wat die ekster nou aan het doen is", zei hij. Zo heb ik geleerd rustig naar vogels te kijken. En nu heb ik er mijn werk van gemaakt. Kijk maar eens op mijn website vogelskijkenmetLobke.nl." Luistertip



Als je dit een interessante podcast vindt, zou ik het heel fijn vinden als je dat aan anderen laat weten. Nog leuker is het als je een recensie achterlaat bij Apple podcast of Spotify. Dat helpt andere mensen deze podcast te vinden. Begin nu met herkennen Koolmees, pimpelmees, vink of winterkoninkje: Lobke mag dan pas 19 jaar zijn, ze heeft een scherp gehoor. Het eerste advies om vogelgeluiden te leren herkennen is om nú te beginnen: er zijn in dit jaargetijde nog niet zoveel vogels actief. En hoe minder er klinken, des te makkelijker zijn ze te herkennen, aldus Lobke. "Straks komen die andere vogels zoals zwartkop, veldleeuwerik, tapuit en noem maar op er ook weer bij, dat maakt het wel ingewikkelder." Voorbereiding is het halve werk Om je goed voor te bereiden, zijn een verrekijker en een vogelboekje onmisbaar. Op de site van de Vogelbescherming kan je vogels met hun geluiden alfabetisch opzoeken. En op Waarneming.nl staan ook de belangrijkste vogelgeluiden. Maar wie denkt dat de jonge Lobke gebruikmaakt van de nieuwste technologie zoals vogelapps komt bedrogen uit. "Het beste is om af te gaan op je gehoor", vindt ook Lobke. "Je kan die apps zoals de Merlin Bird-app wel gebruiken als bevestiging. En kijk voor je op pad gaat even in een vogelboek welke vogels je in die omgeving kan tegenkomen. Het helpt al enorm als je weet dat je geen watervogels hoort als je op de heide staat. En in het bos hoor je geen moerasvogels. Zo sluit je al een heleboel uit en wordt de kans groter dat je snel de vogel vindt die je hoort."

Een groene specht | Foto: Wilma Hoeve

Luister: de groene specht lacht We oefenen wat aan de rand van het bos bij de Ermelose schaapskooi. Sirenes van hulpdiensten klinken ver over de heide. Er is vast iets aan de hand op de snelweg A28. Lobke leert om ons te concentreren op de vogelgeluiden en de sirenes weg te filteren. "Zo luister je scherper." In het bos horen we vogels die we kennen: pimpelmees, koolmees, merel, roodborstje en vink. Maar ook de boomkruiper en de zwarte specht laten zich horen. Om het moeilijker te maken lopen we van het bos naar de heide. Daar eerst weer de meesjes en vinkjes die we langzamerhand toch wat beter leren onderscheiden. Maar dan opeens klinkt het gelach van de groene specht. Ha, ha, ha klinkt het. "Let wel op", waarschuwt Lobke: want ook de zwarte specht lacht. Maar die moet eerst een beetje opstarten en begint eerst wat weifelend om dan langzaam sneller en harder te gaan. De groene specht begint dus al gelijk in een vast ritme." Zo begin je Wil jij ook proberen om vogelgeluiden te leren herkennen? Doe het dan vóór het broedseizoen begint. Ontdek eerst de omgeving waar je vaak komt en begin met één of twee geluiden goed te doorgronden. Het fietspompgeluidje van de koolmees bijvoorbeeld is heel herkenbaar. Of de vink met zijn korte toontje. Bouw je kennis langzaam op. En lukt het niet direct: geen nood, morgen weer een kans. Wil je meer tips van een deskundige, kijk dan eens op de site van Lobke: www.vogelskijkenmetlobke.nl. Daar kan je ook terecht voor een excursie. BuitenGewoon Radio duikt iedere week de natuur in . De opnames zijn iedere zondagochtend tussen 7.00 en 10.00 uur te beluisteren in het programma Zin in Zondag op Radio Gelderland. De radio-opnames worden bewerkt en remixed tot een BuitenGewoon natuur podcast. Bezoek voor meer informatie www.buitengewoon.nl.

Wat zingt daar in de tuin? Lobke weet het! | Foto: Omroep Gelderland