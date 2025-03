Geschreven door Noah Quist

8 maart 2025 12:52

GGD vaccineert tegen BMR: Dit houdt het in



Foto: GGD



VELUWE RANDMEER – Kinderen die geboren zijn in 2016 en 2017 krijgen binnenkort een uitnodiging op de mat voor de vaccinatie tegen BMR: bof, mazelen en rodehond. Kinderen geboren in 2015 krijgen een herhaaloproep voor de DTP- en BMR-vaccinatie. In de uitnodiging staat hoe je een afspraak kan maken voor het vaccin.

Maar waar wordt een kind tegen ingeënt? Als eerste bof: een infectieziekte van onder andere de speekselklieren. Jongens die bof krijgen kunnen mogelijk minder vruchtbaar zijn. Bof herken je door een dikke wang en nek. Mazelen en rodehond

Mazelen is een heel besmettelijke ziekte. Het zijn vlekjes op de huid in combinatie met hoge koorts. Rodehond is ook een vlekjesziekte, maar minder erg dan mazelen. Soms kan de ziekte tot een tekort aan bloedplaatjes, hersenontsteking of gewrichtsontsteking leiden. Kinderen worden ook ingeënt tegen difterie (ernstige keelontsteking), tetanus (veroorzaakt door bijvoorbeeld een dierenbeet) en polio (kinderverlamming). De GGD biedt 4 – 18-jarigen de mogelijkheid om gemiste vaccinaties in te halen. Neem hiervoor contact op met GGC Noord- en Oost-Gelderland.