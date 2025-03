Geschreven door Medi Holstege

7 maart 2025 14:26

Gif en Schubben: Ontmoet de Adder in de Natuur



Foto: Staatsbosbeheer



VELUWERANDMEREN - Met de stijgende temperaturen ontwaakt de natuur en breekt een bijzondere periode aan. De tijd waarin reptielen weer tevoorschijn komen, een moment waar natuurliefhebbers naar uitkijken. Op waarneming.nl zijn de eerste exemplaren al gespot, wat betekent dat de activiteit in de natuur toeneemt.

Volgens boswachter Alex Plantinga van Staatsbosbeheer is dit het perfecte moment om de heide op te zoeken en een bijzondere bewoner van Nederland te observeren: de adder (Vipera berus). Levenscyclus en gedrag Boswachter Alex Plantinga legt uit dat adders een aparte winter- en zomerverblijfplaats hebben. De mannetjes verlaten als eerste hun winterverblijf, meestal eind februari of begin maart. Om hun lichaam op te warmen, zoeken ze zonnige plekken tussen de begroeiing, zoals bramenstruiken, die bescherming bieden tegen roofdieren. Ondanks dat de adder zelf een giftige jager is, staat hij op het menu van verschillende diersoorten, waaronder buizerds, blauwe reigers, zwijnen, vossen, egels en zelfs de gladde slang. Het behoud van geschikte schuilplekken is dan ook essentieel bij het beheer van heidegebieden.

Foto: Staatsbosbeheer

Vanaf half april vervellen de mannetjes en gaan ze op zoek naar vrouwtjes. Door het volgen van geursporen kunnen ze dagelijks enkele honderden meters afleggen. Vrouwtjes, die gemiddeld iets groter zijn dan mannetjes, komen enkele weken later tevoorschijn. Ze hebben een tweejarige voortplantingscyclus en zijn eierlevendbarend. In augustus en september trekken zij zich terug naar hun winterverblijf, waar ze hun jongen baren. Afhankelijk van hun grootte kunnen vrouwtjes vier tot vijftien jongen krijgen, die direct na de geboorte vervellen en in oktober in winterslaap gaan. Omdat adders jarenlang dezelfde overwinteringsplaatsen gebruiken, kunnen ze jaarlijks op dezelfde locaties worden waargenomen. Uiterlijke kenmerken en verspreiding Mannetjesadders hebben doorgaans een grijs tot grijsbeige kleur, terwijl de vrouwtjes beige tot roodbruin zijn. Beide geslachten hebben een kenmerkende zwarte zigzagstreep op de rug. Een belangrijk onderscheidend kenmerk van de adder is de verticale spleetpupil, in tegenstelling tot de ronde pupillen van andere inheemse slangen. Bovendien is elke adder uniek te herkennen aan het patroon op de kop.

Foto: Staatsbosbeheer

Boswachter Alex Plantinga benadrukt dat adders in Nederland alleen op specifieke locaties voorkomen, zoals de Veluwe en de zandgronden in Friesland en Drenthe. Ze geven de voorkeur aan structuurrijke vegetatie op de overgang van droge naar natte gebieden, vaak aan de zuidkant van een heuveltje. Ze kunnen maanden zonder voedsel, maar afhankelijk van hun leefgebied voeden ze zich met kikkers, salamanders, kleine zoogdieren, en incidenteel met vogels of hagedissen. Een adder houdt zijn prooi zelden vast na een beet; hij bijt snel, wacht tot het gif zijn werk doet en volgt vervolgens het geurspoor naar zijn prooi. Tips voor het spotten van adders Wie zelf een adder wil zien, kan het beste rustig wandelen, omdat adders gevoelig zijn voor trillingen en zich snel verstoppen. De kans op een waarneming is het grootst in de ochtend, op zonnige plekken aan de zuidzijde van hogere bermen of heideheuvels. Volgens boswachter Alex Plantinga zijn dit de ideale plekken om de adder in actie te zien.

Foto: Staatsbosbeheer

Wat te doen bij een adderbeet? Hoewel de adder giftig is, vormt hij geen groot gevaar voor mensen zolang hij met rust wordt gelaten. Bij verstoring of een poging om hem vast te pakken, zal hij zich verdedigen met een beet. Mocht dit gebeuren, dan is het belangrijk om direct 112 te bellen voor medische hulp. Daarnaast wordt geadviseerd om het getroffen lichaamsdeel laag te houden en eventuele knellende sieraden of kledingstukken te verwijderen. Het uitzuigen van het gif wordt afgeraden. Een uitgebreide lijst met do’s en don’ts is te vinden op RAVON. Nu de lente is aangebroken, is dit hét moment om de natuur in te trekken en te genieten van alles wat weer zichtbaar wordt. Boswachter Alex Plantinga moedigt iedereen aan om met respect voor de natuur op zoek te gaan naar deze fascinerende reptielen.