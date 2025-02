Geschreven door Jarno van de Bor

14 februari 2025 14:40

Gratis creatieve workshops in Nijkerk voor mensen met beperkt budget





NIJKERK - Inwoners van Nijkerk die graag creatief bezig willen zijn, maar door een krap budget of gezondheidsproblemen niet kunnen deelnemen aan kunstactiviteiten, krijgen een nieuwe kans. Het project ‘Meedoen door Kunst’ biedt gratis workshops aan, zodat iedereen de mogelijkheid heeft om creativiteit te ontdekken en te ontwikkelen.

Binnen het project worden vier verschillende workshops aangeboden: graffiti, woordkunst, keramiek en smartphonefotografie. Deelnemers kunnen zich inschrijven voor één workshop en volgen vier bijeenkomsten. De workshops zijn geschikt voor zowel beginners als mensen met ervaring.

Creatief

"De workshops zijn speciaal ontworpen voor iedereen die graag creatief bezig wil zijn," meldt de organisatie. Deelnemers moeten zelfstandig kunnen meedoen, maar als dat niet lukt, mag een begeleider meekomen. De eerste workshop, ‘Woordkunst’, begint eind maart. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website van Sigma, waar ook meer informatie te vinden is over de locaties, data en tijden. De organisatie benadrukt dat er een beperkt aantal plekken beschikbaar is: "Let op, vol is vol!"