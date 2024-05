Geschreven door Jarno van de Bor

31 mei 2024 11:02

Groep 8 van PWA Nijkerk houdt sponsorloop voor de oom van meester Thomas





NIJKERK - Donderdagmorgen stonden 25 leerlingen van Kindcentrum Prins Willem Alexander in de starthouding aan de Bizetlaan. Ze liepen daar een sponsorloop om geld in te zamelen voor Stichting ALS. Dat doel komt niet uit de lucht vallen want hun meester, Thomas Spoelstra, doet binnenkort mee aan de Tour du ALS.

Voor meester Thomas heeft dat doel een persoonlijke betekenis. “Bij mijn oom Ingur werd een paar jaar geleden ALS vastgesteld. Zelf wist ik toen nog niet zoveel van die ziekte, maar als snel werd duidelijk dat het een dodelijke ziekte is die niet behandeld kan worden.” Samen met zes andere familieleden beklimt hij op 13 juni tijdens de Tour du ALS de Mont Ventoux om geld in te zamelen voor de stichting. Via een speciale teampagina op de website van de stichting kunnen mensen doneren.



Over ALS

Amyotrofische Laterale Sclerose (beter bekend als ALS) is een ziekte van de zenuwcellen die vanuit de hersenen de spieren aansturen. De oorzaak van de ziekte is nog niet bekend en en een behandeling is er niet. Bij ALS vallen steeds meer spieren uit omdat zij geen prikkels meer ontvangen vanuit de hersenen.



In Nederland leven ongeveer 1.500 mensen met ALS, en ondanks intensief onderzoek is het nog steeds een raadselachtige ziekte met een beperkte levensverwachting.



Bron: Stichting ALS Nederland

Niet zomaar vrij nemen

Dat Thomas mee kan doen aan de Tour du ALS had hij zelf tot voor kort ook niet verwacht. Als basisschoolleraar kan je immers niet zomaar vrij nemen. Maar vijf collega’s verrasten hem met het aanbod om voor hem in te vallen tijdens de actieweek. “Ik wist niet goed hoe ik moest reageren, ik was echt even sprakeloos.”

Sponsorloop

Maar niet alleen door zijn collega’s kreeg Thomas hulp aangeboden. Ouders uit groep 8, de klas die hij lesgeeft, organiseerden een sponsorloop. “Alle kinderen hebben geld opgehaald in hun omgeving. Sommigen zijn daarvoor zelfs langs de deuren gegaan. Het is heel bijzonder dat ze dat doen.” Hoeveel de sponsorloop precies heeft opgeleverd is nog niet bekend. “Veel kinderen kregen per gelopen rondje een bepaald bedrag. Het kost even wat werk om dat uit te rekenen.”



Meester Thomas loopt zelf ook een rondje mee. Foto: Jeroen Brons / A1 Mediagroep





De berg op



Volgens Thomas waardeert zijn oom Ingur de inzet van zijn familie enorm. “Vorig jaar beklom hij zelf nog de Mont Ventoux. Op een speciale fiets ging hij met vrienden de berg op. Dat gaat dit jaar door de ontwikkeling van de ziekte niet meer. Zijn gezondheidssituatie is zodanig achteruitgegaan dat hij veel verzorging nodig heeft. Maar hij volgt ons vanuit Zwolle op de voet tijdens de missie. Dat wilde hij nog graag meemaken.”



Foto: Jeroen Brons / A1 Mediagroep





Foto: Jeroen Brons / A1 Mediagroep