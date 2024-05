Geschreven door Sierou de Vries

29 mei 2024 8:51

Hanzeweg-Zuid in Barneveld 6 tot 8 weken afgesloten



Een rotonde om het fietscrossterrein bereikbaar te maken. Foto: gemeente Barneveld



BARNEVELD - De Hanzeweg-Zuid in Barneveld is vanaf 3 juni 6 tot 8 weken afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De gemeente Barneveld ontwikkelt samen met fietscrossvereniging Flying Bikes en wielervereniging Tour de Force (MTB/Mountainbike) een nieuw fietscrossterrein. Om dat terrein bereikbaar te maken, wordt er een rotonde aangelegd. Het is noodzakelijk om de weg tijdens de werkzaamheden af te sluiten.

Om alle werkzaamheden veilig te laten verlopen is afsluiting van de weg noodzakelijk. Strenge veiligheidseisen, waar voldoende afstand is tussen wegwerkers en deelnemers aan verkeer onderdeel van is, maakt dat tijdens de aanleg van de rotonde afsluiting de beste keuze is. Omleiding

Er wordt een omleiding ingesteld via de Wesselseweg - Van Zuijlen van Nieveltlaan - Stationsweg - Baron van Nagellstraat - Mercuriusweg. De omleiding wordt met borden aangegeven. Fietsers en bromfietsers kunnen wel gebruik blijven maken van de Hanzeweg-Zuid tijdens de aanleg van de rotonde.



