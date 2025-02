Geschreven door Jeanet Broijl

21 februari 2025 11:46

'Heel Nederland' Frank Boerebach gaat lopen, heel lang lopen voor het goede doel!





VELUWE RANDMEER - Maak kennis met Frank Boerebach, een fitte Zeeuw die vandaag 21 februari 65 jaar is geworden. Tijd voor een feest zou je denken, maar Frank dacht hier anders over. Vandaag is hij begonnen aan een lange tocht door alle 342 gemeenten die Nederland telt. Met enkel een rugzak trekt Frank tot 14 augustus door heel Nederland en vertrouwt verder op de gulheid en vrijgevigheid van zijn medemens. Op de website 'Heel Nederland' roept Frank op tot een dak boven zijn hoofd in de gemeenten waar hij overnacht.

"Ik ben een bevlogen leraar, vader en hardloper, geboren in 1960. Na het verlies van meerdere dierbaren aan kanker, waaronder mijn vader, vrouw en broers, besloot ik een avontuur aan te gaan. Door mijn passie voor lopen in te zetten, wil ik iets terugdoen voor kankerpatiënten in Nederland. Mijn persoonlijke missie: Heel Nederland doorkruisen om het leven van mensen met kanker te verlichten en hen te steunen in hun strijd".

Heel Nederland

Heel Nederland is ook een manier om heel Nederland te leren kennen, dus besloot Frank om het wandelen en zijn missie te combineren en er iets moois van te maken. Zoals Frank zelf zegt "Je zou eigenlijk pas naar het buitenland moeten reizen als je eerst HEEL Nederland hebt gezien. Wie kan werkelijk zeggen dat hij/zij heel Nederland heeft gezien? De koning misschien? Nou dan wil ik graag de tweede worden…"

Elke dag één gemeente

Een half jaar lang wordt er elke dag minimaal één gemeente aangedaan, waaronder ook de gemeenten in onze streek: Oldebroek en Elburg 15 mei, Nunspeet 16 mei, Barneveld 12 juni, Putten en Ermelo 13 juni, Harderwijk 14 juni en Nijkerk 15 juni. In Elburg heeft Frank een slaapplek gevonden bij de familie Westerink. Op 16 mei vertrekt hij dan richting Nunspeet om zijn reis te vervolgen. In Ermelo zoekt hij nog een overnachtingsplek met maaltijd en ontbijt, waarbij hij rekent op de gulheid van de Nederlander.

Houd onze berichtgeving in de gaten want u kunt ook een stukje met Frank oplopen om hem mentaal te steunen. Hij zou dat erg waarderen en komt graag in gesprek met de plaatselijke bevolking!

Zie hier schema van de Route Heel Nederland





Het goede doel

Natuurlijk is het een avontuur om deze tocht te volbrengen, maar Frank doet het niet voor niets. Middels deze tocht probeert hij zoveel mogelijk geld binnen te halen voor de verzorging van en verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met kanker: ‘Leven toevoegen aan dagen, als er geen dagen meer aan het leven toegevoegd kunnen worden’ zo is het lezen op de website heelnederland.nl. Elk jaar krijgen meer dan 120.000 mensen in Nederland de diagnose kanker.





U kunt aan uw donatie eventueel een naam, verhaal etc. toevoegen. Zo wordt dit avontuur ook voor hen allen gelopen.