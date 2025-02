Geschreven door Jarno van de Bor

26 februari 2025 15:46

Heel Nijkerk knutselt olifanten





NIJKERK - In Nijkerk draait alles deze voorjaarsvakantie om olifanten. Naast de kleurrijke kunstwerken van de Elephant Parade, konden bezoekers van Kreativiteitscentrum de Brink op woensdagmiddag 26 februari hun eigen olifant maken. Tegelijkertijd werden in de Jumbo aan het Molenplein nieuwe olifanten ontworpen.

Er was een grote opkomst in Kreativiteitscentrum De Brink aan de Havenstraat. "We zien hier allemaal nieuwe gezichten", klonk het enthousiast vanuit de organisatie. Kinderen konden op meerdere manieren een olifantje maken; van piepschuim, papieren bordjes of door een glasplaatje te graveren. Ze kregen hierbij hulp van de kunstenaars van het centrum.

Olifanten knutselen. Foto: Jeroen Brons

Elephant Parade

De workshop sloot aan bij de Elephant Parade, een internationale kunstexpositie die aandacht vraagt voor de bescherming van Aziatische olifanten. Tot en met 4 april zijn handbeschilderde olifantenbeelden te bewonderen in Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken. Het initiatief brengt kunst en natuurbescherming samen en inspireerde De Brink om een eigen creatieve activiteit te organiseren.

Ook in de Jumbo was de Elephant Parade vertegenwoordigd. Kinderen mochten hier hun eigen olifantenontwerp maken. Ook werd er geschminkt.