17 februari 2025 16:33

Helm teruggeplaatst bij gedenkteken gesneuvelde militairen





NIJKERK - Op dinsdag 5 maart om 15.30 uur wordt bij het monument aan de Bruins Slotlaan in Nijkerk een helm teruggelegd ter nagedachtenis aan twee Nederlandse militairen die daar op 12 mei 1940 omkwamen. Burgemeester Tinet de Jonge - Ruitenbeek zal de helm onthullen en hyacinten planten als symbool voor vrede en herinnering.

Het gedenkteken, dat oorspronkelijk op 20 juni 1940 werd geplaatst, herdenkt korporaal der huzaren R.J. Scholten en dienstplichtig huzaar L.G. Onstenk. Zij sneuvelden tijdens de Duitse aanval op Nederland in de vroege dagen van de Tweede Wereldoorlog. Het monument staat vlakbij de plek waar zij het leven lieten. In september 2024 ontdekte het comité 4 en 5 mei Nijkerk dat de helm bij het monument was verdwenen.

Openbare ceremonie

De ceremonie wordt georganiseerd door het 4 en 5 mei comité Nijkerk en Nijkerk Cultuur en Creatief. Iedereen is welkom om bij de plechtigheid stil te staan bij hun offers en de herinnering levend te houden.