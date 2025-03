Geschreven door Medi Holstege

Hoe ga je door na zelfdoding? Ontmoeting voor nabestaanden





WEZEP: Marten Schaafsma en Patti Broeder organiseren namens Stichting Stilgeweest een bijeenkomst in Wezep voor nabestaanden van zelfdoding. Beiden hebben een dierbare verloren en zetten zich al jaren in om lotgenoten te ondersteunen. Het doel van de bijeenkomst is om mensen met een vergelijkbaar verlies samen te brengen, zodat zij ervaringen kunnen delen en steun bij elkaar kunnen vinden.

De centrale vraag tijdens deze avond luidt: Hoe ga je verder na verlies door zelfdoding? Hoe hebben anderen hun weg gevonden? Waar halen zij de kracht vandaan om door te gaan? Dit zijn vragen die veel nabestaanden bezighouden, maar die vaak moeilijk te bespreken zijn in de eigen omgeving. Zelfdoding blijft een beladen onderwerp, waar veel mensen terughoudend over praten.

Over Stichting Stilgeweest

Stichting Stilgeweest is een landelijke organisatie, gevestigd in Wapenveld, die zich richt op het informeren en begeleiden van nabestaanden van zelfdoding. De stichting werkt vanuit ervaringsdeskundigheid en biedt ondersteuning aan zowel jongeren als volwassenen. Patti Broeder, oprichter van de stichting, verloor in 2017 haar oudste zoon aan zelfdoding. Omdat zij online nauwelijks informatie vond over rouwverwerking bij zelfdoding, richtte ze de website toenwashetstil.nl op. Later besefte ze dat deze website jongeren minder goed bereikte, waarna ze samen met andere jonge nabestaanden het platform Stilgeweest oprichtte.

Sindsdien zet een groeiende groep vrijwilligers zich in om nabestaanden te ondersteunen en professionals te informeren, onder andere op scholen, universiteiten, verenigingen en binnen de zorg. Het taboe rondom zelfdoding maakt praten over rouw en verlies vaak moeilijk, waardoor nabestaanden zich onnodig eenzaam kunnen voelen. Dit isolement kan zelfs leiden tot suïcidale gedachten. Daarom blijft het werk van Stilgeweest van groot belang.

Een laagdrempelige en veilige ontmoeting

De bijeenkomsten van Stilgeweest zijn laagdrempelig en informeel. Er is ruimte voor gesprekken over het afscheid van een dierbare en de impact van zelfdoding op het dagelijks leven. Wie liever luistert dan praat, is ook van harte welkom. Stilgeweest biedt geen professionele hulpverlening, maar creëert veilige kaders voor lotgenotencontact. De bijeenkomst vindt plaats in De Huiskamer van Wezep, een huiselijke en prettige omgeving waar koffie en thee altijd klaarstaan.

Praktische informatie

Deze bijeenkomst is bedoeld voor nabestaanden van zelfdoding vanaf 18 jaar en vindt plaats op woensdag 9 april om 19.30 uur in De Huiskamer van Wezep, Meidoornplein 81 in Wezep. Voor meer informatie kunt u via de mail contact opnemen met Patti Broeder: [email protected]. Deze bijeenkomst in Wezep is de eerste in een reeks themabijeenkomsten voor de hele Noord-Veluwe.