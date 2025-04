Geschreven door Marc Loeven | Omroep Gelderland

6 april 2025 12:04

Hoe herken je een woelmuis? Hier vind je bruikbare tips





VELUWE RANDMEER - Dit is het jaar van de woelmuis. Woelmuizen zijn enorm belangrijk. Ze vormen dé voedselbron voor roofvogels en uilen. Onderzoekers kijken of er wel genoeg woelmuizen in ons land voorkomen. Hoe herken je woelmuizen? We gaan op pad met Aaldrik Pot van de Zoogdiervereniging.

Om woelmuizen te vinden, moet je stil zijn in het bos. Ze zijn ook overdag actief, dus je kunt ze tegenkomen bij daglicht. Vaak vluchten ze of verstoppen ze zich voordat je ze ziet. Met wat tips vind je toch makkelijk woelmuissporen. Aaldrik loopt naar een omgevallen boomstronk. Die ligt onder een dikke laag mos, een ideaal plekje voor de rosse woelmuis. "Als je goed kijkt", wijst Aaldrik, "zie je hier gangetjes lopen in het mos. Dat zijn woelmuiswissels. Als je die volgt, kom je uit bij hun holletjes. Woelmuizen zijn geen goede gravers. Ze rollen zich in de grond of het mos. De ingang van hun hol is vaak zo groot als de dikte van een bezemsteel."

De woelmuis bestaat niet: er zijn meerdere soorten. Van de vrij algemene veldmuis tot de meer zeldzame Noorse woelmuis. Daarnaast leven in Nederland de rosse woelmuis, de aardmuis en de ondergrondse woelmuis. Elke soort heeft een eigen leefgebied. In de bossen bij Schaarsbergen kun je de rosse woelmuis tegenkomen, omdat het daar droger is.