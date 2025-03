Geschreven door Robert Kreuning

17 maart 2025 11:53

Hoevelaken geeft zege uit handen, maar doorbreekt een trend





HOEVELAKEN - Na vier wedstrijden in de tweede competitiehelft leek Hoevelaken de rest van de competitie per post af te kunnen werken. Met een tweede 1-1 tegen Nieuwland, een tweede 3-0 overwinning op TOV, een tweede 2-1 nederlaag tegen Eemnes en tussendoor een tweede overwinning op Saestum – de enige wedstrijd met andere cijfers (5-0 en 2-1) – leek de start van de tweede competitiehelft bijna een kopie van de competitiestart.

Feller en agressiever Na de thee had Hoevelaken slechts driekwart minuut nodig om op gelijke hoogte te komen. Met veel manschappen stond Hoevelaken snel na de aftrap in het Loosdrechtse strafschopgebied, waar Daan Vinke succesvol de trekker overhaalde. Dit leek een opstap naar meer, want Hoevelaken speelde veel feller en agressiever dan voor de rust. Het was wachten op de voorsprong en die leek er ook te komen. Echter, na de mooiste aanval van de middag schoot Joep Timmerman de bal net voorlangs en Laurens de Korte verloor een één op één duel met de doelman van Loosdrecht.

Mocht deze lijn worden doorgetrokken, dan zou de thuiswedstrijd tegen Loosdrecht voor de gastheren in een 2-0 nederlaag moeten eindigen. In de rust waren de gasten voor dat resultaat op de helft, maar uiteindelijk wist Hoevelaken de trend te doorbreken. Na twee speelhelften stond het 2-2 en daarmee heeft Hoevelaken, vanuit positief oogpunt gezien, nu één punt meer dan na de eerste vijf wedstrijden van het seizoen.

Hoe dan ook, uiteindelijk kwam de verdiende voorsprong er toch. Na ruim een half uur wist Laurens de Korte, na goed voorbereidend werk van Joep Timmerman, de bal tegen de touwen te werken. Hoevelaken leek daarmee de overwinning is de tas te hebben, want er bleef met veel druk vooruit gevoetbald worden. Daan Vinke kon de wedstrijd in het slot gooien toen hij de doelman omspeeld had, maar vanuit een lastige hoek schoot hij de bal op de buitenkant van de paal.

Oude voetbalwet

Negen minuten voor tijd kreeg Hoevelaken te maken met de oude voetbalwet, die vertelt over zelf niet scoren etc … Opnieuw na een wissel, nu die van Roan van de Pol voor Jelle Bos, kreeg Hoevelaken een tegentreffer te incasseren. De bal werd vanuit een vrije trap van achteruit hoog het strafschopgebied ingespeeld, waar doelman Gijs Leebeek en verdediger Siem Kooistra elkaar in de weg liepen en de bal zomaar in het doel verdween.

Een enorme domper voor Hoevelaken, want Hoevelaken kon zich niet meer oprichten om het aanvalsspel van vóór die tegentreffer te laten zien. Hoevelaken gaf daarmee de zege uit handen en dus kostbare punten weg.