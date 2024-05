Geschreven door Robert Kreuning

27 mei 2024 9:23

Hoevelaken op wilskracht langs taaie degradant





HOEVELAKEN - Ondanks alle wisselvalligheden dit seizoen is het sc Hoevelaken gelukt om een plaats te bemachtigen in de nacompetitie voor promotie. Hoevelaken moest daarvoor de vierde plaats veilig stellen en daarvoor hoefde het ‘alleen maar eventjes te winnen’ van het inmiddels gedegradeerde SKV. Maar dat werd geen abc’tje. SKV speelde bepaald niet als een degradant en probeerde het voor hen desastreus verlopen seizoen nog een beetje aardig af te sluiten, terwijl het Hoevelaken niet lukte om goed in het spel te komen. De analyse van afloop van hoofdtrainer Rob van Diermen was dan ook helder: “Het leek in de eerste helft allemaal wat tam, maar de jongens wilden echt wel. Het lukte alleen niet om in ons spel te komen.”

Hoevelaken begon goed aan de wedstrijd en zag al na twee minuten de bal vanuit een hoekschop via de binnenkant van de paal het veld weer ingaan. Een flitsende start zat er voor de gasten helaas niet in en gaandeweg ontstond er een gelijk opgaande strijd, waarbij SKV het meest aan voetballen toekwam, maar de grootste kansen voor Hoevelaken waren. Zo legde Coen Bos na bijna een kwartier de bal panklaar voor Daan Vinke, maar één op één met de doelman kwam het niet tot een treffer.

Openingstreffer

Die treffer kwam er in de eindfase van de eerste helft wel voor Coen Bos, nadat hij de bal binnenschoot, die na een vlammend schot van Siem Kooistra via de vuisten van de doelman voor zijn voeten kwam. Toen de bal het net raakte kreeg Hoevelaken te maken met de makke van de verenigingsvlagger, want die stak zijn vlag volledig onterecht de lucht in (de verslaggever stond op één lijn) en de scheidsrechter ging daarin mee.Hoevelaken reageerde gelaten, wat de schutter na afloop verwoordde met: “Ik ben er inmiddels aan gewend.” Tot aan de rust wist Hoevelaken mogelijkheden niet meer in kansen om te zetten, terwijl SKV aanvallend onmachtig was om het doelman Gijs Leebeek echt moeilijk te maken.

Na rust

Na de pauze begon de wedstrijd met eenzelfde spelbeeld. Hoevelaken kreeg nu wel grotere kansen, zoals na een individuele actie van Coen Bos, die de bal op de binnenkant van de paal schoot, maar de bal zag terugkeren in het veld. Hoevelaken voerde daarna de druk op en kreeg een vijftal minuten lang mogelijkheid op mogelijkheid om de score te openen. Echter, de aloude voetbalwet deed opgeld en na driekwart wedstrijd was het tegen de verhouding in dat doelman Gijs Leebeek als eerste moest vissen. Voor de vijfde keer na de winterstop begon het erop te lijken dat Hoevelaken een goed resultaat uit de voorgaande wedstrijd niet wist door te trekken, maar er ontstond een sfeer in de trant van ‘dit laten we niet op ons zitten’ en met een meer opportunistische speelstijl ging Hoevelaken de eindfase van de wedstrijd in.

Geen makkie

Aron Kok kwam in het veld voor Coen Bos en net als in de uitwedstrijd tegen Otterlo, toen hij de bal van zijn hoofd liet glijden en daarmee de winnende treffer voor zijn rekening nam, werd hij opnieuw het goudhaantje onder de Hoevelakense paradepaardjes. Na een goede voorzet van Siem Kooistra kopte hij de bal een kwartier voor tijd onberispelijk in de touwen. De koek was daarmee nog niet op, want vlak voor tijd was het aanvoerder en centrale verdediger Joost van den Heuvel, die vanuit een hoekschop de bal binnen frommelde. Hoevelaken had daarmee de wedstrijd volledig omgedraaid en op karakter de degradant van zich af weten te schudden. Want deze zaterdag bleek maar weer, dat voetballen tegen reeds gedegradeerde ploegen geen makkie is. In Renswoude leek de thuisploeg tegen het eveneens gedegradeerde DEV Doorn het kampioenschap binnen te slepen, maar de gasten, die met een veredeld jeugdteam waren afgereisd, staken daar een stokje voor, waarmee Renswoude, na het hele seizoen bovenaan gestaan te hebben, met soms wel negen punten voorsprong, het kampioenschap geheel verrassend moest laten aan ONA.



Nacompetitie

De winst voor Hoevelaken betekent dat er dinsdag 28 mei al moet worden aangetreden voor de nacompetitie. Om 19.30 uur wordt er op Kleinhoven aangetreden tegen ESA, bepaald geen onbekende voor Hoevelaken in het toetje van het seizoen. Mocht Hoevelaken die wedstrijd winnend afsluiten, dat moet er op zaterdag 1 juni in Renswoude worden gespeeld tegen de wonden likkende ‘runner-up’.

Speler van het jaar

Na afloop van de wedstrijd tegen SKV was het tijd voor de traditionele plichtplegingen. Joep Timmerman, de laatste wedstrijden afwezig vanwege een trip, werd uitgeroepen tot speler van het jaar, gevolgd door Paul Eleveld en Gijs Leebeek. Daan Vinke en opnieuw Joep Timmerman werden gekroond vanwege hun tien treffers, waarmee ze gedeeld topscorer werden. Henk van Zoeren, de legendarische doelman van sc Hoevelaken uit de zeventiger – en tachtiger jaren, werd uitgeroepen tot supporter van het jaar.