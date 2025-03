Geschreven door Robert Kreuning

31 maart 2025 12:08

Hoevelaken wint derby tegen Terschuur





HOEVELAKEN - Het is Hoevelaken na twee wedstrijden weer eens gelukt om een marge van één treffer over de streep te trekken. Op een zonovergoten Kleinhoven, met een door supporters van gastheren en gasten omzoomd veld, won Hoevelaken de derby tegen Terschuurse Boys met 1-0. Na late gelijkmakers tegen Loosdrecht en ’s Graveland gingen nu de volle drie punten mee de kleedkamer in.

Hoevelaken begon goed en fel aan de wedstrijd. Binnen twee minuten hadden Laurens de Korte (hoog over) en Daan Vinke (net voor langs) al voor een openingstreffer kunnen zorgen. Hoewel treffers uitbleven, bleef Hoevelaken met passie spelen, maar daaraan was in de onderlinge duels bij de tegenstander ook geen gebrek.

Dreiging in het strafschopgebied

Er ontstond daardoor een wedstrijd die interessant was en waarbij er meer dreiging was in het strafschopgebied van Terschuurse Boys, dan in dat van Hoevelaken. De beste kans in de fase van evenwicht was echter voor Terschuur. Met een geplaatste boogbal in de bovenhoek leken de gasten op voorsprong te komen, maar de vingertoppen van doelman Gijs Leebeek voorkwamen erger.

In de tweede helft eenzelfde spelbeeld. Hoevelaken de iets betere ploeg, met wat meer dreiging en soms ook fraaie combinaties. Dat leidde in de 20e minuut tot een uitbraak van Daan Vinke, die ontsnapte aan twee Terschuurse verdedigers en alleen op de doelman kon afstomen. Zijn inzet was niet geweldig, maar lastig genoeg voor de doelman om een treffer te voorkomen.

Onbegonnen werk

Voorafgaande aan deze treffer had Hoevelaken al een wat meer aanvallende wissel toegepast door een verdediger in te ruilen voor een middenvelder en dat leidde vooral in de slotfase van de wedstrijd tot de nodige Hoevelakense mogelijkheden. Tot treffers kwam het niet en omdat de Hoevelakense verdediging, inclusief doelman Gijs Leebeek, stond als een huis, was het ook voor Terschuurse Boys onbegonnen werk om tot een treffer te komen.

Wel vielen er nog de nodige kaarten. De arbiter van dienst, die driekwart wedstrijd verdienstelijk leidde en het er zonder kaarten afbracht, begon ineens met geel te wapperen. Twee daarvan vielen na een opstootje in de slotfase, waarbij de aanvoerder van Terschuur zijn tweede prent ontving en mocht inrukken.

'Hard gewerkt'

Interim-coach Jan van den Heuvel was na afloop content met het resultaat. “Iedereen heeft vandaag ontzettend hard gewerkt en daardoor mede gezorgd voor een goed resultaat. Ik ben er blij mee, al had de marge best groter mogen zijn.”