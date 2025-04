Geschreven door Sierou de Vries

10 april 2025 10:39

Hoevelakense basisschoolleerlingen doen verkeersexamen





HOEVELAKEN – 148 groep zeven-leerlingen stapten donderdagochtend 10 april op hun fiets om hun verkeersexamen af te leggen. Iedere basisschool in het dorp had een eigen kleur hesje en per school werden de leerlingen om de minuut op pad gestuurd om alleen het examen af te leggen. Dwars door Hoevelaken zagen ouders en/of opa’s en oma’s erop toe dat het examen volgens de verkeersregels afgelegd werd.

Met gele pijlen was de af te leggen weg duidelijk aangegeven. De route door Hoevelaken is door de jaren heen nauwelijks veranderd. Wel zijn de verkeersregels inmiddels op verschillende plekken veranderd. De Stoutenburgerlaan is van voorrangsweg veranderd in een weg met gelijkwaardige kruisingen en op de Wiekslag mag inmiddels gefietst worden. De ultieme test voor de leerlingen of ze opgelet hebben in de klas, want de wijzigingen zijn mondeling doorgegeven in de klas. Terwijl op de papieren van Veilig Verkeer Nederland de oude regels nog van toepassing zijn.

Controleurs

De controleurs op verschillende hoeken gepositioneerd met dekentje en thermoskan koffie moedigden de leerlingen aan. Gaven instructies dat er ruimte tussen de leerlingen moest blijven en heel stiekem hielpen ze hen met oversteken op toch wel die enge gelijkwaardige kruising.

Het verkeersexamen wordt georganiseerd door Veilig Verkeer Nederland. Er is geen landelijke dag vastgesteld, iedere basisschool bepaalt zelf wanneer het examen plaatsvindt. Voorafgaand aan het examen wordt de theorie getoetst en worden fietsen gecontroleerd op veiligheid. Fatbikes mogen vanwege hun hoge snelheid niet deelnemen aan het examen.