Geschreven door Mark Oogjes | Omroep Gelderland

14 februari 2025 11:38

Honderden jonge boeren komen samen in Barneveld



Foto: Omroep Gelderland



BARNEVELD - Wie wil er nog boer worden? Hoewel de stikstofproblematiek en strengere regelgeving als een donkere wolk boven de agrarische sector hangen, zijn er nog steeds jongeren die toekomst zien in het beroep. Dat bleek woensdag ook tijdens de Agrarische Jongerendag in de Midden Nederland Hallen in Barneveld.

"Wij willen gewoon vol gas vooruit", zegt Susan Dijkshoorn van de organisatie. Ze wil vooral de positiviteit opzoeken. De dag is georganiseerd door een aantal coöperaties, waaronder LTO, Friesland Campina Rabobank en Plantion. Onder een vergrootglas

Dit alles in een tijd waarin de agrarische sector onder een vergrootglas ligt. Maar dat weerhoudt de jonge bezoekers op de beurs er niet van om te dromen van een leven als boer. Zowel op het boerenbedrijf waar ze zijn opgegroeid als bij een ander bedrijf zien zij een toekomst voor zich. Ja, de huidige regels zijn soms een struikelblok, maar ze zijn er van overtuigd dat de wereld niet zonder boeren kan. Naast de coöperaties waren er ook gasten uit de wereld van kunstmatige intelligentie. Sonny de Leeuw bracht een boodschap over AI. "ChatGPT gaat niet de koeien melken, maar kan wel helpen met randzaken." Dijkshoorn was blij met deze spreker. "In dit soort tijden moeten we elkaar opzoeken en verbinding maken."