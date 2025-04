Geschreven door Jarno van de Bor

28 april 2025 16:06

Huurdersorganisatie Nijkerk: ‘Huurbevriezing schaadt woningzoekenden’



Volgens de HON komt de bouw van nieuwe sociale huurwoningen in gevaar. Foto: Jeroen Brons / A1 Mediagroep



NIJKERK – De HuurdersOrganisatie Nijkerk (HON) heeft in een brief aan minister Mona Keijzer van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening haar zorgen uitgesproken over de aangekondigde huurbevriezing. De maatregel, bedoeld om de woonlasten voor huurders te verlichten, dreigt volgens de HON nadelige gevolgen te hebben voor woningzoekenden in Nijkerk.

De brief, verzonden op 24 april, roept op tot aanvullende maatregelen om de bouw van nieuwe sociale huurwoningen niet in gevaar te brengen. Langere wachttijden Volgens de HON brengt de huurbevriezing het investeringsvermogen van woningcorporaties in gevaar. Dit zou ertoe kunnen leiden dat er minder sociale huurwoningen worden gebouwd. "De investeringscapaciteit van woningcorporaties komt in het gedrang, waardoor er minder nieuwbouwprojecten gerealiseerd kunnen worden," stelt Ron Weil, voorzitter van de HON. Lees ook: Woningcorporaties Noord-Veluwe waarschuwen voor gevolgen huurbevriezing: 'Dit is ontzettend triest nieuws' "Voor Nijkerk betekent dit dat er op termijn mogelijk 200 sociale huurwoningen minder gebouwd kunnen worden", Aldus Weil. In een stad waar de vraag naar betaalbare woningen groot is en de wachttijden oplopen, kan dit volgens de HON een ernstige verslechtering betekenen. Achtergrond huurbevriezing

De huurbevriezing is een landelijke maatregel waarmee het kabinet de koopkracht van huurders wil ondersteunen. In 2025 mogen huren in de sociale sector daardoor niet worden verhoogd. Om de woningcorporaties hiervoor te compenseren, is een bedrag van 1,1 miljard euro uitgetrokken. Volgens veel corporaties en huurdersorganisaties, waaronder de HON, is deze compensatie niet voldoende. Corporaties dragen jaarlijks aanzienlijke bedragen af aan vennootschapsbelasting en andere heffingen, waardoor zij minder kunnen investeren in nieuwbouw, onderhoud en verduurzaming van bestaande woningen. Oproep: meer ruimte voor corporaties De HON pleit ervoor dat woningcorporaties worden vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Dit zou hen in staat stellen om hun middelen volledig te besteden aan hun kerntaken: het bouwen en onderhouden van betaalbare woningen. Daarnaast vraagt de HON om aanvullende compensaties om te voorkomen dat investeringsplannen worden stilgezet. "We willen voorkomen dat een goed bedoelde maatregel uiteindelijk een tegenovergesteld effect heeft," zegt Weil. Volgens de organisatie zijn betaalbare huurwoningen essentieel voor een leefbare gemeente Nijkerk en mogen nieuwe woningzoekenden niet de dupe worden van de huurbevriezing. Onderbouwing vanuit landelijke cijfers De zorgen van de HON sluiten aan bij signalen van branchevereniging Aedes en de Woonbond. Zij waarschuwen dat zonder voldoende investeringsruimte de bouwproductie van sociale huurwoningen landelijk zal dalen. In gemeenten als Nijkerk, waar de woningdruk hoog is, kunnen de gevolgen extra hard aankomen. De HuurdersOrganisatie Nijkerk roept minister Keijzer op om snel in gesprek te gaan met de sector en maatregelen te nemen die ervoor zorgen dat betaalbaar wonen ook in de toekomst haalbaar blijft. De brief van de HON aan minister Keizer is te lezen op de website van de huurdersorganisatie.