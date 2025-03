Geschreven door Medi Holstege

21 maart 2025 17:05

Innotheek in Nunspeet officieel geopend in DAC De Stee





NUNSPEET – Vrijdagmiddag om 15.00 uur is de Innotheek geopend aan de Ds. Martiniuslaan 5, aan de zijkant van het gemeentehuis. De onthulling van de kast vol innovatieve hulpmiddelen gaf het startsein voor dit nieuwe initiatief, dat inwoners van Nunspeet ondersteunt bij het vinden van hulpmiddelen voor ontspanning en slaapverbetering.

Een innovatieve oplossing voor betere nachtrust

Vanaf woensdag 21 maart kunnen inwoners van Nunspeet iedere woensdag tussen 9.00 en 16.00 uur terecht bij DAC De Stee om hulpmiddelen te lenen en uit te proberen. De Innotheek bevat een divers aanbod, zoals een zwaartedeken, lichttherapielamp en ademhalingshulpmiddelen zoals de Dodow en Somnox. Deze hulpmiddelen kunnen bijdragen aan een betere nachtrust en algehele ontspanning. Ook is er deze week een Innotheek geopend bij het WelKOMhuis aan het Willem Alexanderplein in Nijkerk. Zij zijn iedere donderdag geopend van 9.00 tot 16.00 uur.

Waarom een Innotheek?

Slaap en ontspanning spelen een essentiële rol in de gezondheid. Toch zijn niet alle hulpmiddelen breed bekend of gemakkelijk toegankelijk. Veel van deze producten worden niet standaard vergoed en de aanschaf ervan kan een risico vormen als de effectiviteit voor een individu onbekend is. Door inwoners de mogelijkheid te bieden om hulpmiddelen eerst uit te proberen, helpt de Innotheek zowel financieel als op het gebied van duurzaamheid. Dit voorkomt onnodige aankopen en draagt bij aan een bewustere keuze voor niet-medicamenteuze oplossingen.

Hoe werkt het?

Alle inwoners van de gemeente Nunspeet en Nijkerk kunnen gebruik maken van de Innotheek. Tegen een vergoeding van €10,- (bestaande uit €5,- borg en €5,- huur) kunnen hulpmiddelen maximaal 14 dagen worden geleend. Mocht een inwoner een hulpmiddel willen aanschaffen maar niet over voldoende financiële middelen beschikken, dan biedt de Innotheek ondersteuning bij het zoeken naar mogelijkheden.

Gemeente Nunspeet ondersteunt preventieve zorg

Dit initiatief sluit aan bij het Integraal Zorgakkoord (IZA), het Gezond Actief Leven Akkoord (GALA) en het Uitvoeringsplan Gezondheid 2024-2025 van de gemeente Nunspeet. De focus ligt op preventieve zorg en het stimuleren van positieve gezondheid. Het doel is om inwoners kennis te laten maken met innovatieve hulpmiddelen die kunnen bijdragen aan hun welzijn, zonder direct afhankelijk te zijn van medicatie.

Met de opening van de Innotheek zet Nunspeet een belangrijke stap in de richting van toegankelijke en duurzame gezondheidszorg. Inwoners zijn van harte welkom om de hulpmiddelen te komen bekijken en uit te proberen.