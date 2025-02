Geschreven door Jarno van de Bor

27 februari 2025 14:09

Inschrijving geopend voor nieuw seizoen Jeffrey Sanders Musicalschool





NIJKERK - De Jeffrey Sanders Musicalschool in Nijkerk heeft de inschrijvingen geopend voor het seizoen 2025-2026. Dit jaar werken de deelnemers aan de musical De Betovenaar, een nieuw verhaal waarin magie en vriendschap centraal staan.

De musical volgt Noa, een kind dat blijft geloven in de mysterieuze Betovenaar, terwijl het dorp zich tegen hem keert. Wanneer een magisch boek verdwijnt, moet Noa haar angsten overwinnen om de waarheid te achterhalen en het dorp te redden. De productie bevat muziek, dans en een belangrijke boodschap over doorzettingsvermogen en samenwerking.

Toegankelijke musicalschool zonder lesgeld

De musicalschool, opgericht door Jeffrey Sanders, is toegankelijk voor iedereen. Er wordt geen lesgeld gevraagd, zodat alle kinderen kunnen deelnemen, ongeacht hun financiële situatie. De school draait volledig op vrijwilligers en wordt gefinancierd door kaartverkoop en sponsoren. Rollen worden niet verdeeld op basis van talent, maar op basis van inzet en samenwerking.

Kinderen die mee willen doen, kunnen zich inschrijven via de website van de musicalschool. De audities vinden plaats in juni, waarna de repetities in september starten. Deze worden wekelijks op woensdagavond gehouden in de Maranathaschool in Nijkerk. Het seizoen wordt in januari afgesloten met voorstellingen in Theater Streams Breede Beek.