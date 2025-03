Geschreven door Noah Quist

8 maart 2025 13:18

Internationale Vrouwendag: Bedank de vrouwen in je omgeving





VELUWE RANDMEER – Een dag om dankbaar te zijn voor vrouwen in je omgeving, maar ook een dag om aandacht te vragen voor vrouwenrechten: Internationale Vrouwendag. Wereldwijd wordt op 8 maart stil gestaan bij de strijd van vrouwen, wordt er gedemonstreerd en geprotesteerd en worden vrouwen bedankt.

Het landelijk platform Internationale Vrouwendag geeft aandacht aan actuele onderwerpen zoals femicide, emancipatie en vrouwenrechten. Het thema van Internationale Vrouwendag 2025 is ‘Vrouw van de Toekomst’, waarbij mensen uitgenodigd worden om na te denken over de rol en impact van vrouwen in de wereld van morgen.

Stukje geschiedenis

In China werd Internationale Vrouwendag in 1949 officieel erkend om gendergelijkheid te bevorderen. Al eerder werd Vrouwendag gevierd: sinds 1911. In 1912 begon ook Nederland met het nadenken over de strijdbaarheid van vrouwen. Zo kwamen ze op voor hun rechten, onder andere op het gebied van arbeid en vrouwenkiesrecht: het feminisme kwam op.

Tegenwoordig gaat het minder om activisme en meer over het vieren van de vrouw. Dit kan met bloemen, kleine cadeautjes of woorden van dank. Jaarlijks wordt er een thema gekoppeld aan deze dag om aandacht te blijven vragen voor actuele thema’s zoals discriminatie; economische zelfstandigheid; seksueel geweld en racisme.

Geen zorgen mannen: ook voor jullie is er een speciale Internationale Mannendag. Dit jaar vieren we dat op 19 november. Hier wordt er stilgestaan bij discriminatie van mannen; het verbeteren van de man-vrouw relatie en het bevorderen van gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen.