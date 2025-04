Geschreven door Jarno van de Bor

9 april 2025 13:53

Inwoners gemeente Nijkerk maken samen vlaggenlijn voor buurtverbinding



Foto: Pixabay



NIJKERK – Inwoners, verenigingen en organisaties in Nijkerk worden uitgenodigd om mee te doen aan het project Vlaggenpracht. Dit initiatief is opgezet door Streams-Verlaat7 in samenwerking met buurthuis De Refter. Samen willen zij een lange feestelijke vlaggenlijn maken die symbool staat voor verbondenheid in de buurt.

Iedereen uit Nijkerk kan een vlag ontwerpen en inleveren. De vlaggen worden vervolgens door vrijwilligers aan elkaar genaaid tot één lange lijn. Het project richt zich op inwoners van alle leeftijden, maar ook op scholen, kerken, sportverenigingen, ondernemers en buurtorganisaties. Volgens de initiatiefnemers is het doel van het project om ontmoeting en samenwerking in de buurt te stimuleren. Aan de slag met een vlag Deelnemers kunnen via de website van het project een mal downloaden met de juiste afmetingen. Ook zijn de mallen op te halen bij buurthuis De Refter of bij Streams-Verlaat7. Daarna kunnen mensen thuis aan de slag met hun vlag, of samen met anderen een creatief moment organiseren. Wie liever niet thuis werkt, kan terecht in een van de pop-up ateliers die de komende weken worden georganiseerd op verschillende locaties in Nijkerk. De data en plekken van deze bijeenkomsten staan op de website van Streams-Verlaat7. Lange vlaggenlijn Als de vlag af is, kan deze worden ingeleverd bij het buurthuis of bij Streams-Verlaat7. Vrijwilligers zorgen ervoor dat alle ingezonden vlaggen worden samengevoegd tot een lange vlaggenlijn, die later dit jaar in de stad zichtbaar zal zijn.