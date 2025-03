Geschreven door Jarno van de Bor

31 maart 2025 12:30

Inwoners gemeente Nijkerk praten over vrijheid in reeks live uitzendingen



Foto: Ely Hackmann / Nijkerk.Nieuws.nl



NIJKERK – Museum Nijkerk en nieuwsplatform Nijkerk.Nieuws.nl organiseren in april en mei een reeks live gesprekken over vrijheid. In vijf videostreams wordt stilgestaan bij verschillende thema’s rond 80 jaar vrijheid. De gesprekken vinden plaats aan een ‘oorlogstafel’ in het museum en worden uitgezonden op de kanalen van A1 Mediagroep.

Journalist Ely Hackmann leidt de gesprekken, die plaatsvinden op vijf maandagen. Inwoners uit de gemeente Nijkerk, waaronder statushouders, bestuurders, kunstenaars en jongeren, wisselen van gedachten over thema’s als veiligheid, verzet en de manier waarop de geschiedenis wordt doorgegeven. De laatste uitzending staat in het teken van de vrijheid om anders te zijn. Verschillende onderwerpen De eerste uitzending op 7 april gaat over veiligheid, gevolgd door een gesprek over verzet op 14 april. Op 28 april wordt besproken hoe de oorlog het beste verteld kan worden aan nieuwe generaties. Op Bevrijdingsdag, 5 mei, staat de bevrijding zelf centraal. De reeks wordt op 12 mei afgesloten met het thema ‘vrijheid om anders te zijn’. De uitzendingen zijn te volgen via de websites van Museum Nijkerk, nijkerk.nieuws.nl, en via de tv-kanalen van A1 Mediagroep. Ze beginnen steeds om 17.00 uur en duren een uur.