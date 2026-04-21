Jan Willem Wiggers start als formateur in Nijkerk

NIJKERK - Oud-burgemeester van Hattem, Jan Willem Wiggers, start deze week als formateur in Nijkerk. Aan hem de taak om de formerende partijen te begeleiden bij het maken van een coalitieakkoord.

In dit geval zijn die partijen CDA, CU-SGP, VVD en PRO21. Volgens informateur Pieter den Besten kunnen deze vier partijen samen een stabiele coalitie vormen.

Veel ervaring

Tijdens het informatieproces hebben de partijen afgesproken om eerst een formateur aan te stellen voor ze verder praten. Vervolgens heeft Matthias Blankesteijn (CDA), voorzitter van de grootste fractie, Jan Willem Wiggers voorgedragen.

De vier fracties zijn akkoord met deze keuze. Volgens hen heeft Wiggers "brede bestuurlijke ervaring" en is hij "onafhankelijk ten opzichte van de gemeente Nijkerk".

Wiggers is lid van het CDA en was burgemeester van Hattem van 2008 tot en met 2019. Hij is daarna ook waarnemend burgemeester geweest in Hardenberg, Heerde, Voorst en Doesburg.