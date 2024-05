Geschreven door Sophie van der Velden

29 mei 2024 15:29

Jonge theatermakers uit Nijkerk voeren première op: ‘Vandaag is het gewoon gaan’





NIJKERK - De 23-jarige San-loiza Ploegman en 22-jarige Erik Vedder uit Nijkerk voeren vanavond een uitverkochte première op van hun eerste zelfgeschreven theatervoorstelling. Zonder ervaring, maar met een hoop enthousiasme gingen ze de uitdaging aan. “De zenuwen beginnen nu wel te komen.”

Dat ze relatief jong zijn om een theatervoorstelling te schrijven, daar zijn ze zich van bewust. Toch heeft ze geen moment tegengehouden. “We zijn vooral echt leken op dit gebied”, vertelt Erik. Hoewel Erik al wat meer ervaring heeft op het podium, heeft zijn compagnon, San loiza, dat minder. Zij sloot zich vorig jaar aan bij de theatergroep DOB.

Zwijgrecht

Toen de twee een theatervoorstelling van een andere groep bezochten, raakten ze geïnspireerd voor het schrijven van hun eigen voorstelling. “Uiteindelijk is daar ‘Zwijgrecht’ uit gekomen”, legt Erik uit. Het verhaal draait om een vrouw, Louise, die vermoord wordt. Wie het gedaan heeft? Dat wordt aan het eind van de voorstelling duidelijk. Het publiek kan ondertussen ook laten weten wie zij verdenken. “Op meerdere plekken hangen QR-codes. Via daar kun je stemmen op de verdachten.”

Dramatisch en humoristich

Het schrijven van het stuk was een lang proces. “De inspiratie kwam met vlagen”, vertelt Erik. “We begonnen met de karakters en uiteindelijk leg je daar verbanden tussen”, gaat hij verder. “Er zit een dramatisch aspect in, maar het heeft ook veel humor.” De twee wisten het stuk zonder hulp van buitenaf te schrijven. “Daarna is er nog wel veel aan geschaafd door het bestuur en ook tijdens het uitspelen.”

Modern theater

Een volledig zelfgeschreven musical en theaterstuk is een primeur voor DOB. “Voorheen voerde DOB vooral kluchttheater op”, legt Erik uit. “We wilden daar een nieuwe draai aan geven. Ik hoop dat mensen ons imago als kluchttheatergroep los kunnen laten”, stelt hij. “We zijn een moderne theatergroep en willen daarin nu gaan uitspatten.”

Tekst gaat verder onder de foto.

Het zelfgeschreven musicalstuk is een primeur voor DOB. Foto: eigen foto

Repeteren

In ‘Zwijgrecht’ spelen veertien acteurs mee. “Sommigen van hen hebben nog nooit eerder op het podium gestaan”, laat Erik weten. “Maar we zijn vanaf oktober aan het repeteren geweest. Het is een groeiproces geweest.” Gisteren was uiteindelijk de generale repetitie. “Vandaag is het gewoon gaan!”

Niets liever

Zenuwen waren bij Erik nog niet echt aanwezig, tot vandaag. “Omdat ik ook in het bestuur zit, krijg ik ineens allemaal vragen”, legt hij uit. Toch doet Erik niets liever dan dit. “Het zou wel een droom zijn om dit als werk te kunnen doen”, vertelt hij. “Maar aan de andere kant wil ik ook dat het een hobby blijft.” Daarom start de jonge theatermaker volgend jaar aan de studie psychologie. “Ik wil het theater ook echt leuk blijven vinden.”

De voorstellingen

Vanavond, 29 mei, speelt DOB in Kade 10, Nijkerk om 19.30 uur voor een uitverkochte zaal. Donderdagavond 30 mei spelen ze een tweede keer, waar nog enkele kaarten voor beschikbaar zijn. Na die twee voorstellingen zullen Erik en San Loiza niet stilzitten. “We zijn al bezig met het schrijven van de voorstelling voor volgend jaar en door de gemeente zijn we gevraagd om een stuk te schrijven over 80 jaar bevrijding.”