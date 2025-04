Geschreven door Jarno van de Bor

7 april 2025

Jongeren mogen meedenken over starterswoningen in Hoevelaken en Nijkerkerveen





NIJKERKERVEEN | HOEVELAKEN - Jongeren en starters kunnen via een online platform meedenken over de inrichting van nieuwe woningen in Hoevelaken en Nijkerkerveen. De gemeente Nijkerk ontwikkelt op twee locaties nieuwe woonwijken waar starterswoningen en opvangplekken voor asielzoekers gecombineerd worden. Jongeren en starters uit beide dorpen krijgen voorrang bij de toewijzing van de woningen in hun eigen woonplaats.

De twee geplande locaties liggen aan de Middelaarseweg in Hoevelaken en op de hoek van de Amersfoortseweg en het Koolhaaspark in Nijkerkerveen. De gemeente nodigt jongeren tussen de 18 en 34 jaar uit om hun woonwensen en ideeën te delen via een speciale website.

Inspraak over woning en woonomgeving

Via het online platform kunnen jongeren aangeven wat voor soort woning ze graag zouden willen, hoe de omgeving eruit moet zien en welke voorzieningen zij belangrijk vinden. Ook kunnen ze sfeerbeelden en foto's uploaden die laten zien hoe zij de buurt graag ingericht zien.

Volgens de gemeente helpt deze informatie bij het maken van plannen die beter passen bij de behoeften van de toekomstige bewoners. Programmamanager Chiel Naber zegt daarover: “Het is belangrijk dat we het samen aanpakken. Dat toekomstige bewoners ons vertellen hoe ze hier willen wonen. Wat voor huis? Hoe hoog het mag zijn? Maar ook wat er in de buurt te doen moet zijn.”

Woningnood en opvang combineren

De gemeente kiest ervoor om in deze projecten woningen voor starters te combineren met opvangplekken voor asielzoekers. Daarmee wil zij inspelen op zowel de woningnood onder jongeren als de behoefte aan opvanglocaties. Naber: “Alle bewoners mogen zich thuis gaan voelen. Voorzieningen en activiteiten kunnen hierbij helpen. Maar welke? We willen echt horen hoe zij erover denken. Dus hoe zouden zij dit inrichten en aanpakken?”

Wanneer de bouw van de woningen begint, is nog niet bekend. Eerst wordt gekeken welke wensen er leven onder jongeren in de dorpen. Die input wordt meegenomen in het verdere ontwerp van de plannen.