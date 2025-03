Geschreven door Jarno van de Bor

10 maart 2025 19:54

Jongeren uit regio in debat over vrijheid met oud-generaal Mart de Kruif



Foto: Provincie Gelderland



HARDERWIJK | NIJKERK - Ruim 75 leerlingen van tien middelbare scholen, waaronder het Christelijk College Nassau Veluwe in Harderwijk en het Corlaer College in Nijkerk, gingen op 10 maart in debat over vrijheid. Dit gebeurde in het Huis der Provincie in Arnhem, waar zij in gesprek gingen met elkaar en met Mart de Kruif, oud-commandant Landstrijdkrachten.

Het debat was onderdeel van het herdenkingsjaar waarin wordt stilgestaan bij 80 jaar vrijheid. De organisatie wil jongeren bewust maken van de waarde van vrijheid, omdat dit niet vanzelfsprekend is. “We staan steeds verder van de Tweede Wereldoorlog af. Alleen de verhalen, foto’s, films en nog enkele getuigen brengen ons terug naar de gebeurtenissen van toen,” aldus de organisatie. Discussies over oorlog en vrijheid

Onder leiding van Frits Bloemberg van Het Debatbureau spraken de leerlingen over onderwerpen als ‘Gelderland in vrijheid’, ‘Vrijheid onder druk’ en ‘Vechten voor vrijheid’. Ook Nadine Ermers, commandant van de Vaktechnische Opleiding (Communications and Engagement), was aanwezig om haar ervaringen te delen. Tijdens het debat keken de jongeren naar het oorlogsverleden van Gelderland en de vraag of hier in het onderwijs voldoende aandacht voor is. De plek waar het debat werd gehouden, het Huis der Provincie, speelde in 1944 een rol in Operatie Market Garden, een belangrijke maar deels mislukte poging om bruggen te veroveren. Vrijheid en de toekomst

Naast de geschiedenis werd ook de huidige situatie besproken. “Vrijheid staat wereldwijd steeds verder onder druk,” gaf een van de sprekers aan. Daarbij ging het niet alleen over oorlog, maar ook over onderwerpen als persvrijheid, vrijheid van meningsuiting en acceptatie van minderheden. Tot slot werd gekeken naar de rol van jongeren in het behouden van vrijheid. Moeten zij zich meer inzetten voor vrede, bijvoorbeeld via de krijgsmacht of maatschappelijke initiatieven? De jongeren deelden hun ideeën over hoe zij kunnen bijdragen aan een stabiele toekomst. Democratische vaardigheden

De organisatie vindt het belangrijk dat jongeren leren debatteren, argumenteren en kritisch nadenken. Daarom wordt dit Vrijheidsdebat jaarlijks georganiseerd. Deelnemende scholen uit de VRMG-regio waren het Christelijk College Nassau Veluwe in Harderwijk en het Corlaer College in Nijkerk.