Geschreven door Jarno van de Bor

6 maart 2025 16:30

Jongerencentrum Chill-Out Nijkerk weer voorzichtig open na bedreigingen





NIJKERK – Jongerencentrum Chill-Out in Nijkerk opent de deuren weer na een tijdelijke sluiting begin februari. Het bestuur van de Stichting Jeugd en Jongerenwerk Nijkerk heeft besloten om het centrum stapsgewijs te heropenen. In eerste instantie worden alleen activiteiten georganiseerd voor kinderen uit groep 7 en 8.

Het jongerencentrum sloot begin februari nadat medewerkers zich niet langer veilig voelden door aanhoudende overlast en bedreigingen. Een groep jongeren, bekend als 'de fatbike-groep', zorgde sinds de zomer voor onrust in Chill-Out. Sommige leden kregen een toegangsverbod, maar begin februari escaleerde de situatie alsnog. Dit leidde tot de beslissing om het centrum tijdelijk te sluiten en in overleg te gaan met de gemeente over maatregelen.

Strikte voorwaarden bij heropening

Om de veiligheid te garanderen, zijn er bij de heropening strenge regels. De activiteiten zijn alleen toegankelijk voor kinderen van 10 tot en met 13 jaar en zij moeten zich vooraf aanmelden. De vrije inloop blijft voorlopig gesloten.

Tijdens de activiteiten blijft de deur dicht, wat betekent dat deelnemers op tijd moeten zijn. Zij mogen wel vertrekken wanneer ze willen. Daarnaast is er voorlopig een buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) of beveiliger aanwezig. Op 15 maart wordt geëvalueerd hoe de opstart verloopt en of verdere aanpassingen nodig zijn.