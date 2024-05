Geschreven door Sierou de Vries

27 mei 2024 10:26

Kees Koogje winnaar NK pétanque tête á tête



Kees Koogje Nederlands Kampioen in actie. Foto; VRMG



NIJKERK - Zondag 26 mei werd het NK Pétanque, één tegen één, gehouden in Nijkerk. Voor het eerst in het 31-jarige bestaan van de Nijeboulers werd er een NK georganiseerd op het terrein van de Jeu de Boules vereniging in Nijkerk. Beoogd favoriet Kees Koogje werd kampioen bij de heren. Sandy Rikkers werd eerste bij de dames NK tête á tête.

Extra banen waren aangelegd op het terrein van de Nijeboulers om voor alle deelnemers voldoende speelveld te creëren. Het NK was er voor zowel de heren, dames als de jeugd. Het NK werd geopend door wethouder Rohen.

Opening door wethouder Rohen. Foto: VRMG

Weer zat mee

Het was nog even spannend of het zondag droog zou blijven om in ieder geval alle voorrondes buiten te spelen. Gelukkig bleef het bij één flinke bui en kon het NK zoals gepland buiten doorgaan.

Meten is weten. Foto: VRMG





Strategisch overleg bij de jeugd. Foto: VRMG





Scheidsrechters houden de boel in de gaten. Foto: VRMG



Favoriete spelers

Al vroeg in de competitie moesten bij de heren de twee favorieten tegen elkaar spelen. Doodse stilte heerste er bij de banen om Joey van Doorn en Kees Koogje niet uit hun concentratie te halen. Toeschouwers fluisterden elkaar toe dat het wel leek alsof de finale al gespeeld werd. Van Doorn en Koogje zijn in de competitie doubletten in april Nederlands kampioen geworden. Burgemeester Renkema mocht de medailles overhandigen aan de winnaars.

